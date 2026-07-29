Mantienen prisión preventiva para padre de la niña que cayó desde el piso 11 de un edificio en Las Condes

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de Jorge José Francisco Constanzo Chávez, imputado por su presunta responsabilidad en la caída mortal de su hija desde el piso 11 de un edificio en Las Condes, ocurrida el pasado 17 de mayo.

La defensa había solicitado cambiar la medida cautelar que cumple en el CDP de Casablanca.

Luego de la audiencia de este miércoles, en la que Constanzo participó de manera remota desde la cárcel, el fiscal de Género de la Fiscalía Oriente, Ezio Breghetto, aseguró a la prensa que el imputado consumió alcohol y condujo el automóvil con su hija en el interior el día del accidente.

"Dentro de la investigación se pudo llegar a obtener la boleta del consumo que tuvo el imputado junto a su pareja, y también donde estaba la menor, en un restaurante cercano a su domicilio a la hora de almuerzo, el mismo día en que ocurrieron los hechos. Esa boleta considera el consumo de 3, 4 copas de pisco sour, y también de una copa de vino en cuanto al alcohol", aseguró el persecutor.

Agregó que "tenemos certeza de la conducción de camino al restaurante y, de vuelta al restaurante, lo que ha asociado también a el resultado de la alcoholemia a las 9 de la noche, nos permite afirmar que el imputado condujo en estado de ebriedad al momento en que volvió a su domicilio".

Para Breghetto es importante que "el tribunal nuevamente estimó que estos hechos constituyen un delito de homicidio por omisión en una figura de dolo eventual, que es lo que finalmente busca la Fiscalía. Por lo tanto, esto reafirma nuestra calificación jurídica".

“Hubo una representación del resultado que finalmente ocurrió, y frente a esa representación, el padre, en este caso, simplemente no actuó de la manera que correspondía de acuerdo a su posición de garante y no tomó racionalmente las medidas necesarias para evitar ese resultado", aseguró el fiscal.

Adicionó “que la seguridad de la niña, al parecer, no fue una preocupación central en, al menos en ese momento, respecto de su padre, y también al hecho de que, efectivamente, el sueño posterior tan profundo, que también fue uno de los elementos que, desgraciadamente, terminó en el resultado que todos conocemos, está también relacionado con aquello".

Por su parte, el abogado del imputado, Cristian Santander, descartó que su defendido haya conducido bajo los efectos del alcohol: "No hay ninguna no hay ninguna referencia ninguna referencia de que Jorge está en el informe policial hay ninguna foto de Jorge manejando eso es de frentón falso", aseguró.

Asimismo, desestimó que Jorge Constanzo no escuchara cuando carabineros golpeó a su puerta para avisar del accidente por encontrarse en estado de ebriedad.

"Se dice: 'Jorge no escuchó la primera vez que pasaron (a tocar la puerta)'. Pasaron por todos los pisos para arriba golpeando para ver quién era el responsable de la menor. Dicen: 'Jorge no lo escuchó'. Pero Fernanda (la pareja del individuo) tampoco lo escuchó, fue porque el golpe fue bajo (...) Había una persona que estaba en buenas condiciones (Fernanda) y tampoco lo escuchó", aseguró el abogado, quien insistió en que su representado "está destrozado".

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