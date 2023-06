Mañalich defendió el rol de la ministra Aguilera y afirmó que "debe ser mantenida en su puesto a cualquier costo"

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, defendió a la actual titular de la cartera, Ximena Aguilera en medio de los cuestionamientos por la crisis hospitalaria derivada del aumento de enfermedades respiratorias.

Las críticas aumentaron luego del deceso de Mía, bebé de dos meses que falleció por virus sincicial en el Hospital de San Antonio sin acceder a una cama UCI pediátrica. Aguilera fue cuestionada por decir que "era difícil que hubiera sobrevivido" y luego por reconocer que hubo un error del Minsal al no contactarse con la Clínica Las Condes para intentar el traslado de la paciente.

Incluso el Partido Republicano anunció una acusación constitucional en contra de la ministra, la cual fue desechada luego de la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

En declaraciones a Emol, Mañalich afirmó que "la ministra de Salud es una persona extraordinariamente calificada, ha ayudado a todos los ministros de Salud".

"La ministra debe ser mantenida en su puesto a cualquier costo, y dando el paso al lado cualquiera que ponga en riesgo esa situación", agregó.

Sobre la salida de Araos, el exministro recordó que "es prudente, como a mí me tocó el año 2020 dar un paso al costado y tranquilizar los ánimos. Me parece que la figura que hay que preservar a como dé lugar en estos momentos, ante la gravedad de la crisis que tenemos, es la de la ministra de Salud".

"Ayer la ministra, voy a poner un ejemplo, estuvo en el comité político en la mañana, después estuvo con la Comisión de Salud del Senado, después estuvo reunida con nosotros, hoy día tiene que ir de nuevo al Parlamento. Eso me parece un completo despropósito, o sea, lo prudente es permitir que las autoridades de salud se dediquen a lo que se tienen que dedicar en este momento, que no es la ley corta de isapres, que no es dar una cuenta, por muy legítimo que sea que los parlamentarios quieran pedir cuenta", remarcó.

En esa línea, el médico acusó "un aprovechamiento político también no adecuado de esta situación. Y ya la Contraloría, después, la Fiscalía o el mismo Congreso tienen meses por delante para hacer las acusaciones que quieran".

"Me parece que hay que hacer una llamado a que la gente haga su trabajo, porque si las autoridades principales están toda la semana dedicadas a preparar informes, a hacer eso y lo otro, a final de cuentas hay niños que no se trasladan, niños que mueren, respiradores que no se implementa", advirtió.

Respecto a la reunión que ayer tuvieron 11 exministros del ramo con Aguilera y otros representantes del Minsal, Mañalich destacó que la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli "pidió disculpas al doctor (Enrique) Paris y a mí por lo mal que nos había tratado".

"Dijo que en realidad ahora ella se daba cuenta de que otra cosa es estar manejando una emergencia, una crisis y que los dichos, al menos de ella durante el Gobierno pasado, que se tradujeron además en declaraciones judiciales muy duras, en realidad había que ponderarlas. Pero ella tiene que aclarar esos dichos ante la opinión pública y ante la justicia", agregó, aseverando que "no tengo rencor".

