Mallplaza presentó querella criminal por incidentes en Vespucio tras convocatoria de influencers por "lluvia" de dinero

Debido a los graves incidentes registrados el pasado sábado en sus dependencias, la administración de Mallplaza Vespucio decidió iniciar acciones legales contra los responsables de la denominada “lluvia” de dinero.

La actividad, que fue gestionada por la plataforma Premia2.cl, derivó en un escenario de caos que culminó con un saldo de cinco personas lesionadas y diversos daños en la infraestructura del recinto.

La situación se originó a partir de una convocatoria masiva en redes sociales, donde se anunció que se arrojarían $700 mil en efectivo desde los niveles superiores del centro comercial. El llamado atrajo a una multitud que colmó los pasillos, provocando aglomeraciones y empujones.

Ante el descontrol, la gerencia del mall condenó el acto de forma inmediata, aclarando que la intervención se ejecutó sin ningún tipo de autorización.

A través de un comunicado oficial, la operadora identificó a Sebastián Betancourt Silva y Diego Álvarez Quiroz como los gestores de la iniciativa. En el documento, la empresa enfatizó: “Mallplaza concretó la presentación de una querella criminal por la responsabilidad que le cabe (…) por la organización y ejecución de un acto masivo no autorizado que turbó gravemente la tranquilidad de los asistentes a un centro comercial abierto al público”.

Según detalló la compañía, los implicados iniciaron el reparto de billetes desde la segunda planta del edificio de manera unilateral. Al respecto, indicaron que “los querellados comenzaron a lanzar billetes desde el segundo piso de Mallplaza Vespucio sin contar con ningún tipo de autorización ni coordinación con la administración del centro comercial. Lo anterior, provocó el descontrol de cerca de mil personas que comenzaron a aglomerarse y empujarse para intentar atrapar el dinero”.

El desorden escaló cuando los organizadores se desplazaron a otro sector para continuar con el lanzamiento, lo que desencadenó una estampida entre quienes intentaban seguirlos. “Producto de aquello se puso en riesgo la seguridad e integridad de los asistentes, constatándose al menos 5 personas lesionadas y daños materiales en dependencias del inmueble”, puntualizaron desde Mallplaza al describir la magnitud de los hechos.

El objetivo del libelo es que la Policía de Investigaciones (PDI) realice las diligencias necesarias para que los involucrados “sean condenados al máximo de las penas legales a que sean acreedores en su calidad de autores, cómplices y encubridores del delito expuesto”.

Finalmente, desde el Ejecutivo se informó que el Gobierno también presentará una acción judicial adicional con el fin de perseguir las responsabilidades correspondientes en este suceso que alteró el orden público.

PURANOTICIA