Magistrados rechazan declaraciones del Presidente Boric por fallo del caso Gatica: "La justicia no constituye una noción subjetiva"

La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados manifestó su "preocupación" por las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien criticó el fallo absolutorio en el caso Gatica.

En una declaración, el gremio de los jueces chilenos consigna las declaraciones del Mandatario, quien expresó que "cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, hunde el desconcierto", y también que "si se establece que una persona le quitó los ojos a otra, no puede haber impunidad".

Al respecto, señalaron que "como Asociación de Magistradas y Magistrados queremos manifestar que afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad, pues la justicia no constituye una noción subjetiva ni una valoración política, sino el resultado del funcionamiento de instituciones y procedimientos establecidos por la Constitución y la ley".

"No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla, debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afecta el principio de separación de poderes, alterando gravemente la independencia judicial, pilar fundamental en un Estado de Derecho", cerró la nota gremial.

