Macabro hallazgo: Encuentran cuerpo de hombre mayor al interior de un tambor en La Pintana

El parlamentario y exalcalde de Puente Alto contó en entrevista con Puranoticia.cl que además le gustaría ser candidato presidencial, pero eso generaría un quiebre en su hogar… “soy el rey de los macabeos” dijo. También afirmó que no le cree a Michelle Bachelet que no le interesa ser candidata y pidió que Rodolfo Carter no sea presidenciable.