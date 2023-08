Los secretos de la nueva Ministra de Cultura: Al descubierto los millonarios contratos con municipios y el rol como líder de su Fundación

Un verdadero terremoto político ha generado para el Gobierno la revelación de los convenios que han suscrito diversas fundaciones y corporaciones con entidades estatales, lo que ha provocado desde investigaciones abiertas por el Ministerio Público –con sus respectivas detenciones y formalizaciones– hasta un cambio de gabinete.

La salida más significativa fue la de Giorgio Jackson (RD) en el Ministerio de Desarrollo Social, el cual ahora está a cargo de Javiera Toro (Comunes); en Educación salió Marco Antonio Ávila (RD) y asumió Nicolás Cataldo (PC); en Minería dejó el puesto Marcela Hernando y llegó Aurora Williams; mientras que en Culturas, Artes y Patrimonio fue removido Jaime de Aguirre por la actriz Carolina Arredondo.

Es justamente esta nueva secretaria de Estado quien ahora se encuentra bajo la lupa debido a los contratos –vía trato directo– y convenios suscritos con diversas entidades del Estado, como Municipios y Gobiernos Regionales, a través de la empresa Arredondo y Guzmán Limitada, de la cual fue socia junto a Romané Guzmán; y de la fundación cultural La Agencia, donde fue su presidenta y representante legal.

Tan sólo horas pasaron de su designación en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para que se pudieran conocer detalles acerca de los negocios que mantuvieron, tanto la empresa como la fundación, con entidades del Estado, siendo los Municipios los principales compradores de los servicios prestados por ambas.

FUNDACIÓN LA AGENCIA

"Agentes activos en la creación y gestión de proyectos de Arte y Cultura". De esta manera se presenta en su cuenta en Instagram la fundación cultural La Agencia, nacida como tal el 14 de enero de 2019 en la comuna de Providencia, bajo el rubro de «Fundaciones Y Corporaciones, Asociaciones Que Promueven Actividades Culturales O Recreativas».

Es así como en abril de 2022, Carolina Arredondo Marzán, como representante legal de La Agencia, suscribió un contrato con la Corporación Municipal de Pudahuel, vínculo que implicó un pago de 15 millones de pesos ($15.000.000), por la "realización de cursos y charlas a la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres".

"Por el presente acto y en el marco de la ejecución de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres 2022, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel contrata los servicios de la Fundación Cultural "La Agencia" para que ejecute la implementación, producción y realización de los siguientes cursos y charlas que componen la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, dirigidos a capacitar a mujeres de la comuna de Pudahuel", reza el decreto que oficializa el contrato con la fundación de Arredondo.

Un mes después, vale decir en mayo de 2022, la Municipalidad de La Pintana oficializó mediante un decreto alcaldicio la contratación –vía trato directo– de la fundación cultural La Agencia para realizar obras de teatro en la comuna, asignándole un total de 18 millones de pesos ($18.000.000), por concepto de funciones teatrales y cuenta-cuentos.

En concreto, dicho contrato era por la realización de cuatro funciones, en el Teatro Municipal de La Pintana, de las obras teatrales «Ana Frankenstein», «Estrella, en busca del tesoro pirata» y «Alicia», además de los cuenta-cuentos «Lomberta, la lombriz roja» y «El misterio del viejo del saco», por $18.000.000 exento de IVA.

En julio de 2022, La Agencia se adjudicó cerca de 25 millones de pesos ($24.929.875), en el marco del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, asignado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), dependiente del Gobierno de Chile.

Un cuarto convenio fue suscrito en noviembre de 2022, donde la fundación que presidía la ahora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, recibió un pago de $1.800.000 de parte de la Municipalidad de Independencia, por concepto de exhibición digital de la obra «La Profesora», además del taller de bienestar emocional.

EMPRESA ARREDONDO Y GUZMÁN LTDA

El 21 de julio del año 2018 se creó la empresa Arredondo y Guzmán Limitada, bajo el alero de las socias Carolina Arredondo Marzán y Romané Guzmán Cortéz, con sede en la comuna de Providencia, y cubriendo los rubros de Recuperación y reciclamiento de otros desperdicios y desechos; Otros tipos de enseñanza; Otras actividades de venta por menor no realizadas en comercios, puestos de venta o mercados; Actividades de consultoría de gestión; Venta al por menor por correo, por internet y vía telefónica; y Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos.



Bajo este contexto, son ocho los contratos que entidades del Estado le adjudicaron a la empresa de quien hoy lidera el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por montos que superan los 121 millones de pesos ($121.144.850).

El desglose de organismos indica que tres contratos fueron adjudicados por el Municipio de Valdivia ($37.840.000); uno por el Municipio de Temuco ($3.280.000); uno por el Municipio de Pudahuel ($39.876.000); uno por el Municipio de Arica ($5.000.000) y uno por el Municipio de Providencia ($30.501.900). A ellos se suma otro del Gobierno Regional de Antofagasta ($4.646.950).

Los tres de Valdivia se componen de la siguiente manera: el primero, con fecha 25 de mayo de 2020, fue por el diseño y la producción de material educativo y publicitario del proyecto «Modo reciclaje, actívate Valdivia y Los Ríos» ($20.500.000); el segundo, con fecha 12 de agosto de 2020, por el proyecto piloto de recolección selectiva, de la iniciativa anterior ($8.850.000); y el tercero, de fecha 26 de octubre de 2020, por el plan de educación ambiental del mismo proyecto ($ 8.490.000).

El servicio contratado por el Municipio de Temuco, por $3.280.000, decía relación con una campaña comunicacional y difusión del reciclaje en la comuna. El de Pudahuel, por $39.876.000, solicitaba la construcción, instalación e implementación de huertos urbanos. El de Arica, por $5.000.000, planteaba un servicio de reciclaje para el carnaval andino «Con la fuerza del Sol», del año 2020. El del Gobierno Regional de Antofagasta, fue adjudicado por $4.646.950 para una asesoría comunicacional en taller de habilidades comunicacionales. ¿Y el de Providencia?

LÍO JUDICIAL EN PROVIDENCIA

El octavo contrato adjudicado a Arredondo y Guzmán Limitada, cuya socia es la ministra Carolina Arredondo Marzán, involucra a la Municipalidad de Providencia, que administra la alcaldesa UDI Evelyn Matthei.

La firma se adjudicó a fines de 2019, por más de 30 millones de pesos ($30.501.900), la licitación para realizar una capacitación en edificios residenciales que participaron del servicio «Mi Barrio Recicla». Sin embargo, llegó la pandemia del Covid-19 y el proyecto se vino abajo pues no se podían realizar estas capacitaciones.

Con el contrato finalizado de manera anticipada, la empresa de la ministra Arredondo solicitó la devolución de los dineros que ya habían gastado, rendición que a juicio del Municipio de Providencia era contrato a lo expresado en el contrato, tal como lo explicó a radio Universo la alcaldesa Evelyn Matthei.

"Efectivamente pusimos fin anticipado, porque llegó el Covid, por lo tanto, era imposible hacer esas capacitaciones, porque no había posibilidad de hacer contacto con distintas personas. Ella trató que nosotros le devolviéramos dineros que según ella ya habían gastado, pero a nosotros nos pareció que lo que ella estaba tratando de rendir era absolutamente fuera de lo que significaba el contrato", explicó.

La controversia entre la firma y la casa edilicia terminó siendo llevada a tribunales a través de una demanda, ante lo cual la jefa comunal señaló que "nosotros consideramos que no le debemos absolutamente nada y ella nos demandó para que le pagáramos y nosotros lo que estamos defendiendo en tribunales es que no había por qué pagarle", agregando respecto al manejo financiero en su rol de ahora como Ministra que "ojalá que se maneje para el tema que se le contrata y no para otras cosas como nos sucedió a nosotros con ella".

CRÍTICAS

Con este panorama encima, las críticas no tardaron en llegar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el líder del Partido Republicano y ex candidato presidencial, José Antonio Kast, quien a través de su cuenta en X (ex Twitter), manifestó que "las críticas a la Ministra de Cultura no deben basarse en su pasado como actriz, sino en su presente como receptora de varios convenios estatales".

En ese sentido, planteó que "se requiere una explicación rápida y detallada de las millonarias transferencias que recibió su Fundación La Agencia".



Respecto a los contratos adjudicados a la empresa creada por Carolina Arredondo junto a una socia comentó: "Taller de habilidades comunicacionales, manejo de residuos, obras de teatro, reciclaje. Resulta que la nueva Ministra de Cultura era una verdadera emprendedora con recursos estatales de municipalidades, gobiernos regionales y el Estado. Se requieren explicaciones urgentes".

Por su parte, diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un oficio ante la nueva Ministra de las Culturas para que aclare su vínculo con la fundación cultural La Agencia y solicitarle que "tenga a bien abstenerse de beneficiar a dicha entidad con nuevas asignaciones provenientes desde el Ministerio cuya conducción ha asumido”.

El oficio, firmado por los diputados Frank Sauerbaum (jefe de bancada), Marcia Raphael (subjefa de bancada), y Jorge Durán, señala que, ante la necesidad de que prime la probidad y correcto uso de los recursos fiscales, “informar cuál es su vínculo” con La Agencia, agregando información respecto a "de qué manera se incorpora a dicha organización de la sociedad civil, en qué calidad ha permanecido o permanece en ella y en qué calidad comparece en 2022 como su representante para la suscripción de contratos que importan la recepción de recursos públicos”.

