Longueira considera competir por la presidencia de la UDI y quiere ser candidato a alcalde por Conchalí

El exsenador de la UDI, Pablo Longueira, confirmó que evalúa disputar la presidencia del partido y adelantó que su proyecto político incluye una futura candidatura a alcalde por Conchalí.

En entrevista con radio Pauta se le consultó si piensa presidir la UDI, señalando que "es lo más probable. Sí, claro. Voy a evaluarlo, pero obviamente que no lo descarto para lo que quiero lograr. Si lo tengo que hacer desde la presidencia de la UDI, obviamente voy a postular”, afirmó.

El exministro también reveló que su plan político contempla una candidatura municipal en el futuro. Según explicó, su intención es cerrar su trayectoria pública en el territorio donde inició su carrera.

“Voy a ir de alcalde en tres años más y será por la comuna de Conchalí. La idea es contribuir es que tengamos una gran elección de alcaldes y gobernadores en el año previo a la presidencial”, explicó Longueira.

La decisión responde a una motivación personal y política. “Quiero terminar mi vida pública donde yo partí: en Conchalí”, sostuvo.

Además, planteó que el principal desafío del sector es construir una coalición estable que permita proyectar varios gobiernos consecutivos, tal como lo hizo la Concertación.

“El resultado del plebiscito constitucional abrió una oportunidad política para la derecha. Necesitamos al menos tres gobiernos seguidos de este bloque de derecha. La constante alternancia que tenemos no permite que el país crezca. Viene un gobierno de derecha, ordena las finanzas y luego llega uno de izquierda que las quiebra”, aseguró Longueira.

La exautoridad planteó que el desafío consiste en estructurar políticamente a ese electorado. “El desafío hoy día es cómo logras conservar esa estructura política del 62%”, señaló.

Longueira también abordó el escenario político del nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast. A su juicio, el Ejecutivo “debió integrar desde el inicio a figuras de la derecha más dura para evitar tensiones internas".

En ese contexto, afirmó que habría incorporado a Johannes Kaiser al gabinete. “Yo lo primero que hubiera hecho es incorporarlo al gobierno”, comentó.

El exsenador también expresó reparos al diseño del gabinete. Consideró “excesiva la presencia de independientes” y señaló que el Ejecutivo “debió dar un mayor espacio a los partidos políticos de la coalición”.

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