“Lo material se recupera, la vida no”: familiar relata tragedia tras incendio en Penco

El impacto humano de los incendios forestales en la región del Biobío quedó reflejado en el testimonio de una familia de la población Antonio Varas de Penco, sector que fue arrasado por el fuego durante la madrugada de este domingo, dejando una víctima fatal.

En conversación con 24 Horas, Crescencia Cárdenas relató los momentos de angustia y desesperación vividos mientras las llamas avanzaban sin control por el sector, obligando a los vecinos a evacuar rápidamente para resguardar sus vidas.

Según explicó, la familia decidió reunirse en un solo domicilio ante el riesgo inminente, sin embargo, uno de sus hermanos no respondió al llamado de evacuación. “Mi otro hermano no quiso bajar. Quiso cuidar su casa”, relató, refiriéndose a Rubén Manríquez, quien se convirtió en una de las víctimas fatales del incendio.

Cárdenas señaló que, pese a la gravedad del escenario, mantuvieron la esperanza de que su hermano lograra salir a tiempo. “Pensábamos que iba a bajar, pero no bajó nunca. Nos empezamos a inquietar y vinimos a verlo”, recordó con evidente emoción.

Finalmente, la familiar expresó el profundo dolor que deja la tragedia, subrayando la pérdida irreparable que enfrentan. “Ese es el dolor más grande, porque lo material uno lo recupera, pero la vida no”, manifestó, reflejando el drama que viven decenas de familias afectadas por los incendios en la zona.

