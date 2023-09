Llamado de la Iglesia Católica sobre el paradero de detenidos desaparecidos obtuvo apoyo transversal a nivel político

Una recepción transversal tuvo el llamado que el arzobispo de Santiago, Celestino Aós, hizo para que se entregue información respecto del paradero de las víctimas de desaparición forzosa en dictadura.

“En este día rezamos por los que hacen daño con sus omisiones, suplicamos a Dios y les suplicamos a ellos: convierte, Señor, sus corazones, para que entreguen la información que puedan tener. Hermanos que tienen informaciones, les pedimos, por el bien de los familiares que sufren y por el bien de ustedes mismos, que compartan esos datos”, dijo el sacerdote en su homilía.

“Estamos disponibles para prestar ese servicio de recibir la información y entregarla anónimamente a las autoridades”, agregó.

Sus palabras tuvieron pronto eco. A la salida de la catedral de Santiago la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmó: “Muchos nos educamos en el respeto a las distintas religiones, y que hoy día se haya puesto a disposición, en torno a una política pública, la iglesia, para el Plan de Búsqueda, es también un acto de humanidad. Para nosotros es realmente importante y significativo. Creemos que es un momento histórico para nuestro país, en el marco de los 50 años, que la iglesia haya dado esa señal”.

Por su parte el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló que “es muy relevante el anuncio y la disposición al Plan Nacional de Búsqueda. Esta es una disposición permanente, lo han hecho en el pasado y es una conversación más detenida. Por lo pronto, lo que importa es el mensaje y nos quedamos con eso. La iglesia siempre ha tenido un rol relevante en materia de derechos humanos”, recordó.

A su turno, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, valoró positivamente las palabras de Aós. “Esta es una herida que está abierta en nuestro país y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de estas personas y por tanto, todo lo que pueda contribuir al Plan Nacional de Búsqueda que impulsa el gobierno, nosotros lo valoramos, precisamente para hacernos cargo del drama de las familias que sufren hasta el día de hoy, porque desconocen el paradero de sus seres queridos. Para construir un mejor futuro tenemos que sanar las heridas del pasado y eso implica avanzar en verdad, justicia y saber el destino de los desaparecidos”, dijo el exsenador socialista.

Desde la oposición también hubo reacciones. El diputado Johannes Kaiser (Republicanos) afirmó que “sin duda que es un aporte, pero en 1998 tres senadores presentaron una ley que permitían denuncias y entrega de información anónima. Lo rechazaron los grupos de derechos humanos porque decían que con eso se impedía la justicia. Espero que si alguno tiene antecedentes, porque la mayoría de los que tienen antecedentes están muertos, espero que los hagan llegar”, sostuvo.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, dijo que “me parece muy importante. Para sanar las heridas del país, todos tenemos que avanzar hacia un punto de encuentro. Y hay mucha gente en nuestro país que tiene la necesidad de saber el paradero de sus familiares. Todos tenemos que hacer un esfuerzo”.

El senador Rojo Edwards (Republicanos), en tanto, comparó la instancia con el pasado 11 de septiembre. “Yo creo que este Te Deum muestra cómo debió haber sido las celebraciones del 11 de septiembre, en vez de enfocarse en resaltar la figura de Allende, donde no tenemos ese acuerdo en Chile, sí tenemos acuerdo de que violaciones a los derechos humanos no se pueden tolerar y el gobierno hizo todo lo contrario, tomó las materias que nos desunían. Muy distinto a lo que vemos en este Te Deum, defendiendo la vida del que está por nacer”, dijo.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), tampoco estuvo al margen y destacó tanto las alusiones a las víctimas de desaparición forzada como la postura de la iglesia sobre el aborto. “Yo creo que ambas convocatorias son muy potentes, a buscar la verdad de las personas que no pudo haberse encontrado durante tanto tiempo y también preocuparse de la vida no solamente del que no está, sino del que puede estar y que algunos no quieren que esté. Creo que es completo y de alguna manera está en una lógica de orar por Chile y por lo que viene y ser capaces de unirnos para enfrentar los problemas que tenemos, ambas son realidades que hay que enfrentar”, subrayó Coloma.

