Ljubetic defiende visita del INDH a imputado por crimen de carabineros: "Tenemos que preocuparnos de los derechos de todas las personas"

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, se refirió a la visita, en el Hospital Base de Valdivia, a Carlos Cancino Tapia, conocido como "El Rana", imputado por los homicidios de los carabineros Eugenio Nain y Marcos Cosme.

En conversación con Emol TV, recalcó que "nosotros tenemos, en el cumplimiento de nuestro mandato, que preocuparnos de los derechos de todas las personas, sin distinción alguna. No hacerlo significaría incumplir con nuestro mandato".

"Nosotros en situaciones excepcionales en las que tengamos antecedentes de que una persona bajo custodia del Estado pueda estar siendo objeto de malos tratos, naturalmente tenemos la obligación de concurrir", indicó.

El director del INDH manifestó que en este caso lo hicieron "con mucha prudencia y con mucha cautela, porque somos conscientes de que estábamos frente a un hecho de la mayor gravedad. El asesinato, la agresión a carabineros cumpliendo sus funciones es de los delitos más graves".

Y relató que "la representación en la región concurrió al tercer día después de ocurridos los hechos. No es que hayamos ido inmediatamente, sino que hicimos un escrutinio minucioso de los antecedentes para ver si había fundamentos que motivaran nuestra preocupación y nuestra visita".

En esta línea, explicó que la visita del organismo tiene relación con "ciertas denuncias de que en el propio hospital hubiera malos tratos. Eso no ocurría y, por lo tanto, cumplimos con nuestra función con mucha prudencia, con mucho sentido común".

Respecto a quienes han planteado eliminar el INDH, el director del organismo afirmó que "estos planteamientos acerca de la eliminación del INDH serían una afectación muy grave a las obligaciones del Estado en materia de respeto y promoción de los derechos humanos y también una afectación importante a la democracia".

Precisó que "el único gobierno que ha eliminado a una Institución Nacional de Derechos Humanos, por razones como las que estamos hablando, es el gobierno de Nicaragua".

Ljubetic planteó que están "abiertos a todas las propuestas y vamos a colaborar en toda la discusión sobre propuestas de mejora efectiva del desempeño y del accionar del INDH" y señaló que "lo que importa en un proceso de reforma es que esté genuinamente orientado a reforzar y mejorar las condiciones de desempeño del INDH y no encierre perspectivas de neutralización o de búsqueda de empates que finalmente condenen al INDH a ser un organismo sin dientes".

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