Kast recibe a presidente de Corea del Sur y firman cinco memorándums de entendimiento

El Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda al Presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung, quien realizó una visita oficial a Chile junto a la Primera Dama, Kim Hea Kyung, y una delegación de autoridades de su país.

La jornada contempló una ceremonia de bienvenida, una reunión privada entre ambos mandatarios, un encuentro ampliado con las delegaciones oficiales, la firma de acuerdos, una declaración conjunta ante los medios de comunicación y un almuerzo oficial.

Durante las reuniones, los presidentes abordaron el fortalecimiento de la Asociación Estratégica entre Chile y Corea, fundada en valores democráticos compartidos, el respeto por el derecho internacional, la promoción del comercio abierto, la innovación y la cooperación internacional.

Ambos gobiernos destacaron las oportunidades para profundizar el trabajo conjunto en áreas como inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, astronomía, energía y movilidad de investigadores. También analizaron la cooperación en seguridad pública y marítima para enfrentar el narcotráfico, la pesca ilegal y el crimen organizado transnacional.

En la ceremonia realizada en el Patio de Las Camelias se suscribieron cinco memorándums de entendimiento en materias de cooperación minera, seguridad pública, seguridad marítima, investigación antártica y promoción de inversiones y comercio.

Los acuerdos fueron firmados entre la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, y la Corporación de Rehabilitación y Recursos Minerales de Corea; la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Nacional de Corea; DIRECTEMAR y la Guardia Costera coreana; el Instituto Antártico Chileno y el Instituto Coreano de Investigación Polar, y entre InvestChile y la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Corea.

Los mandatarios también destacaron la cooperación antártica y el papel de Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco, así como el décimo aniversario del Centro de Cooperación Antártica Chile-Corea.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de ambos países con la protección de los océanos. Chile y Corea coorganizarán en 2028 la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, instancia destinada a fortalecer la cooperación internacional para la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos.

Cabe recordar que Chile y Corea mantienen relaciones diplomáticas desde 1962 y una Asociación Estratégica desde 2022. El Tratado de Libre Comercio bilateral, vigente desde 2004, fue el primer acuerdo comercial de este tipo suscrito por Corea y el primero entre países de Asia y América Latina.

En 2025, el intercambio comercial bilateral alcanzó los US$6.991 millones. Las exportaciones chilenas sumaron US$5.187 millones, mientras que las importaciones provenientes de Corea llegaron a US$1.804 millones.

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