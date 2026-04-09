Lincolao espera que expulsen a quienes la agredieron y respalda pérdida de beneficios para estudiantes por hechos de violencia

Tras la agresión sufrida en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, subrayó que los responsables deben enfrentar consecuencias académicas y sociales.

Durante una conversación sostenida con CNN Chile, la autoridad gubernamental abordó el incidente y delineó su postura frente a este tipo de actos. Al respecto, la secretaria de Estado aseguró: “Yo creo que en estos casos hay que actuar con firmeza y no políticamente. Y la agresión, la violencia, en cualquier parte, en cualquier institución es mala”.

En la misma línea, la titular de la cartera de Ciencia profundizó en la necesidad de aplicar castigos que vayan en sintonía con el actuar de adultos. Sobre este punto, precisó: “Creo que es muy importante que las consecuencias tienen una buena reacción si son consistentes con los adultos”.

Ante la interrogante directa de si aquellos alumnos que participen en episodios de violencia tendrían que ser despojados de sus derechos sociales, la respuesta de Lincolao no dejó espacio a dudas: “Sí, totalmente”. Para justificar su posición, la ministra argumentó que “los beneficios sociales se ganan y tiene que haber una retribución al país de todo beneficio social”.

Frente al escenario de que los atacantes sean definitivamente apartados de la casa de estudios mediante posibles expulsiones, la autoridad se mostró abierta a acatar las resoluciones institucionales. “Yo creo en las consecuencias, si esas son las consecuencias que el cuerpo legislativo, el Poder Judicial y la ministra piensa que son”, indicó.

Reiterando su rechazo absoluto a tolerar este tipo de conductas, la secretaria de Estado advirtió sobre los riesgos de normalizar las agresiones. “Si nosotros le damos buena atención a algo malo, estamos incentivando una actividad mala. Por eso los adultos en esto, en forma transversal, digan que esto no tiene ninguna excusa, no se debe hacer, pero no solamente porque yo soy ministra, sino porque es absolutamente inaceptable”, sentenció.

Todo este debate surge en un contexto legislativo clave, marcado por la tramitación del proyecto denominado “Escuelas Protegidas”. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, busca frenar el aumento de la violencia escolar. Dentro de las principales medidas que contempla el texto, destacan mayores condenas por delitos cometidos en establecimientos educacionales, la autorización para la revisión de mochilas y la posibilidad de suspender la gratuidad a quienes sean condenados por desórdenes públicos.

(Imagen: @UAustraldeChile)

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