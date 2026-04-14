Liceo Lastarria suspende clases tras detención de dos alumnos con material incendiario

Para este martes se determinó la cancelación de las actividades académicas en el Liceo José Victorino Lastarria, ubicado en la comuna de Providencia; esto, luego que dos estudiantes fueran aprehendidos este lunes dentro del recinto educacional al ser descubiertos portando un bidón con combustible, botellas, pasamontañas, overoles blancos y fuegos artificiales.

Respecto a los involucrados, se trata de dos adolescentes de 13 y 15 años, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Debido a su edad, el menor de los aprehendidos es considerado inimputable, por lo que se instruyó que fuera entregado a sus padres. En contraste, el mayor de ellos pasaría a control de detención. Asimismo, el Ministerio Público ordenó que las diligencias investigativas del caso queden en manos del OS9 de Carabineros.

Sobre cómo se gestó el hallazgo, el coronel Claudio Rosales detalló que fueron los propios profesores de la institución quienes detectaron a los menores con los elementos incendiarios. En relación al operativo, el oficial de la policía uniformada declaró que "llega Carabineros y en forma oportuna pudimos recuperar estas especies y evitar que se provocara una situación peor al interior de este establecimiento educacional, como al exterior".

Profundizando en el detalle de los objetos decomisados y la dinámica de los hechos, la autoridad policial precisó que se trató de "un overol blanco, fuegos artificiales, un bidón con acelerante y botellas con mechas para el uso lanzamiento de de elementos incendiarios. Se encontraban en un baño de este liceo, y, por lo tanto, los docentes los alertaron y ellos son los que lo retuvieron. Los dos alumnos ya fueron puestos a disposición de la fiscalía".

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