Libro «Sebastián Piñera en 50 voces globales» fue presentado en la sede central de la OCDE

En la sede central de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se presentó este lunes el libro «Sebastián Piñera en 50 voces globales», publicación que reúne testimonios de jefes de Estado, autoridades de organismos internacionales e intelectuales sobre la trayectoria, el liderazgo y el legado del expresidente de Chile.

La actividad fue encabezada por el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, y contó con la presencia de Cecilia Morel, presidenta de la Fundación Presidente Sebastián Piñera; de Magdalena Piñera, vicepresidenta ejecutiva de la fundación; del embajador de Chile en Francia, Raúl Sanhueza, y del representante permanente de Chile ante la OCDE, Juan Manuel Santa Cruz.

El lugar de la presentación tiene un significado particular. Chile ingresó a la OCDE en 2010, durante el inicio del primer gobierno de Sebastián Piñera, como el primer país sudamericano miembro de la organización. En octubre de ese año, el entonces mandatario intervino ante el Consejo de la OCDE y comprometió el objetivo de superar la pobreza y el subdesarrollo antes del término de la década.

En su intervención, Cecilia Morel recordó esa visita y el sentido que el expresidente atribuía a la membresía: “Para Sebastián, pertenecer a la OCDE no era un trofeo. Era una vara. Un compromiso de ponernos a la altura de los mejores en políticas públicas, en instituciones y, sobre todo, en oportunidades para la gente”.

Añadió que “Sebastián ya no está con nosotros, pero la pregunta que lo movió toda su vida sigue vigente: ¿cómo lograr que más personas vivan mejor? Esa es también la pregunta que aquí en la OCDE se hace todos los días. Por eso nos emociona presentar este libro aquí, entre quienes trabajan por mejores políticas para mejores vidas”.

Por su parte, el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, señaló: “Para mí es un privilegio recordarlo hoy y para la OCDE es un honor rendir homenaje a un gran amigo de nuestra Organización. A un hombre de enorme energía, de profundas convicciones y con una extraordinaria vocación de servicio. A un líder que dejó una huella profunda, mucho más allá de las fronteras de Chile”.

Tras las palabras de bienvenida, se realizó un panel de conversación moderado por el embajador Juan Manuel Santa Cruz, en el que participaron Magdalena Piñera; Ana Novik, jefa de la División de Inversiones de la OCDE, y Juan José Ossa, exministro Secretario General de la Presidencia.

“Este libro recoge el testimonio de líderes de distintas partes del mundo que conocieron a mi padre y compartieron con él su compromiso con la democracia, la libertad y el progreso. Presentarlo en la OCDE es especialmente significativo, porque representa su convicción de que Chile debía aprender de las mejores experiencias internacionales y aspirar siempre a mayores niveles de desarrollo y bienestar para las personas”, señaló Magdalena Piñera.

Juan José Ossa, en tanto, destacó: “Fue una oportunidad extraordinaria para poder comentar y recordar la forma en que el Presidente Piñera trabajaba, exigía y desafiaba a sus equipos. Y para recordar el aprecio que le tenía a la OCDE”.

La presentación en París forma parte del programa internacional de difusión de la publicación, que ya fue presentada en Washington D. C., en la OEA y el BID, como parte del trabajo de la Fundación Presidente Sebastián Piñera por preservar y proyectar su legado a las nuevas generaciones.

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