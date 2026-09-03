Libro «Sebastián Piñera Echenique en 50 Voces Globales» fue presentado en la sede de la OEA en Washington

Dando inicio al ciclo internacional de presentaciones, el libro «Sebastián Piñera Echenique en 50 Voces Globales» fue dado a conocer este jueves en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., en una actividad que destacó la trayectoria internacional del expresidente de Chile y su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la cooperación regional.

La ceremonia contó con la participación del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, el embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas-Heymann; y el representante permanente de Chile ante la OEA, José Miguel Castro. El abogado y experto internacional en derechos humanos José Miguel Vivanco fue el principal expositor del encuentro, mientras que Magdalena Piñera, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Presidente Sebastián Piñera, tuvo a su cargo las palabras de cierre.

La publicación reúne distintas miradas sobre la trayectoria política y humana del expresidente con testimonios de 50 figuras internacionales que conocieron al exmandatario, entre ellas Barack Obama, Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva, José “Pepe” Mujica, Mariano Rajoy, Iván Duque y María Corina Machado. Al mismo tiempo, el texto también persigue proyectar hacia el futuro las ideas, experiencias y aprendizajes que marcaron la vida pública de Sebastián Piñera.

La presentación en la OEA tuvo un significado especial por la relación que el expresidente Piñera mantuvo con el sistema interamericano durante sus dos gobiernos. En septiembre de 2018, el entonces presidente intervino ante el Consejo Permanente de la organización y destacó a la OEA como un espacio fundamental para la defensa de la democracia en el continente.

En la instancia, José Miguel Castro sostuvo que, “ha sido un privilegio organizar este evento de lanzamiento de este maravilloso libro. Hemos visto un reconocimiento muy importante a Sebastián Piñera, a su persona, al padre de familia y, por supuesto, al presidente que tanto se la jugó por la democracia en nuestras Américas”.

Para Magdalena Piñera, la presentación permitió proyectar una dimensión central del legado de expresidente. “Para nuestro padre la democracia, la libertad y los derechos humanos eran convicciones profundas que debían defenderse siempre, dentro y fuera de Chile. Por eso, que este libro sea presentado en la OEA tiene un significado muy especial para nuestra familia”.

Adicionalmente, destacó que “mi padre decía que la democracia es un derecho inalienable de los pueblos y su defensa constituye un deber ineludible de los gobernantes y ese mensaje debe seguir siendo valorado”.

Cabe señalar que la agenda de presentación internacional continuará este viernes 4 de septiembre en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también en Washington D.C.

PURANOTICIA