Liberan por error a reo desde el Centro de Justicia de Santiago: Gendarmería abrió sumario administrativo

Gendarmería confirmó que inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en la liberación por error de un reo desde el Centro de Justicia de Santiago, en la región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, el sujeto había participado previamente de una audiencia en el 13° Juzgado de Garantía por el delito de estafa, por el cual fueron imputadas otras dos personas, a quienes la magistrada decidió liberar.

No obstante, la tercera persona quedó en calidad de detenida porque mantenía una orden vigente por otro delito, e iba a enfrentar la formalización respectiva durante la tarde de este miércoles.

En ese intertanto fue que intercambió su nombre con el de uno de los liberados anteriormente, lo que permitió abandonar el Centro de Justicia.

A través de un comunicado, Gendarmería informó la "apertura de un sumario administrativo, tras detectarse una eventual irregularidad en el otorgamiento de libertad de un detenido, registrada la mañana de este miércoles desde el 13 Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia".

Bajo ese contexto, indicaron que "al advertir la situación, la Institución interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, y notificó de inmediato a ambas policías, con el fin de activar las diligencias correspondientes".

"En tanto, mientras se desarrollan las indagatorias para determinar responsabilidades, como medida inmediata se dispuso la redestinación de la oficial a cargo de la fiscalización en el tribunal", agregaron.