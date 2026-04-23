Liberan a comerciante peruana secuestrada en Estación Central: cuatro personas fueron detenidas

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la liberación de una mujer de nacionalidad peruana que había sido secuestrada en la comuna de Estación Central, en un hecho que movilizó a equipos especializados durante casi 24 horas.

El ilícito se concretó durante la tarde de este miércoles, específicamente cerca de las 19:30 horas, instante en que la vendedora de vestuario arribaba a su vivienda en compañía de su pareja. En ese momento, una banda compuesta por al menos cuatro individuos la interceptó violentamente. Los captores le propinaron golpes para luego forzarla a ingresar a un automóvil, todo esto bajo la mirada de testigos que relataron haber escuchado disparos al aire efectuados por los delincuentes.

Las diligencias que culminaron con el hallazgo y posterior rescate de la mujer estuvieron bajo la conducción de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI. Este trabajo, desarrollado en estrecha coordinación con la Fiscalía ECOH, no solo logró poner a salvo a la afectada, sino que también dejó como saldo la detención de cuatro presuntos involucrados en el crimen.

Actualmente, las pesquisas se centran en esclarecer las posibles motivaciones detrás de este ataque. Las autoridades manejan información sobre los nexos familiares de la mujer con diversas actividades comerciales operativas tanto en Chile como en Perú, un dato que los secuestradores aparentemente conocían. Sumado a esto, personas cercanas a la comerciante señalaron que ella "ya habría sufrido un caso de extorsión en el pasado", antecedente que forma parte de las principales líneas investigativas.

Aunque este rescate finalizó de manera exitosa, el trabajo de la policía civil no se detiene. Los detectives mantienen procedimientos activos debido a la ocurrencia de otro caso que comparte características similares.

Dicho suceso corresponde al secuestro de Jorge Vera, un empresario y adulto mayor de 84 años. Su captura se produjo el día martes en la comuna de San Miguel, de acuerdo con los antecedentes, cuando varios vehículos le cerraron el paso mientras se trasladaba en su camioneta en dirección a su domicilio.

Ambos casos mantienen en alerta a las autoridades. Por ello, se continúan desplegando diversos operativos policiales con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

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