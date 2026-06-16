«Ley Balto»: Diputados presentan proyecto para endurecer penas contra el maltrato animal

El diputado del Partido Socialista, César Valenzuela, presentó la «Ley Balto», proyecto que modifica el artículo 291 bis del Código Penal para endurecer las penas por maltrato animal cuando se producen lesiones graves o la muerte del animal.

La iniciativa cuenta con patrocinio transversal de Sofía González (PC), Valentina Cáceres (FA), Héctor Ulloa (PPD), Juan Marcelo Valenzuela (PDG), Daniel Manouchehri (PS) y Andrés Celis (RN).

En la presentación también participó Mayra Cabezas, de la Fundación Derecho y Defensa Animal, organización que llevó la causa de Balto ante la justicia.

El proyecto toma el nombre de Balto, un perro víctima de un brutal caso de maltrato animal en Quilicura. Balto intentó escapar, buscó refugio en su casa y aun así fue perseguido y asesinado.

El caso es especialmente grave porque el condenado era dueño de un salón canino y veterinario, es decir, trabajaba directamente con animales.

Al respecto, Valenzuela dijo que "lo que buscamos con este proyecto es que, frente a maltratos de tal nivel de crueldad, nuestro sistema no permita que queden en impunidad y que personas que son capaces de cometer este nivel de atrocidades no puedan nunca más trabajar con animales".

El parlamentario agregó que “el caso de Balto creemos que representa muy bien el problema de nuestra legislación actual en relación con el maltrato animal, la que contempla penas bajas, lo que hace que, en términos reales, las penas sean simbólicas, producto de que es posible acceder para los autores a salidas alternativas y penas sustitutivas”.

“Y, además, lo que es más grave aún, nuestra legislación no les impide que estas personas puedan seguir trabajando con animales hacemos un llamado a aumentar las penas en el caso del maltrato animal grave, o cuando, producto de este maltrato animal, el animal resulte muerto”, aseguró Valenzuela.

El diputado Héctor Ulloa (IND-PPD), en tanto, sostuvo “en lo personal, en Puerto Chiloé y Palena hemos sufrido numerosos atentados, numerosas muertes, faenamientos y degollamientos de animales y mascotas. Por tanto, en este delito de maltrato tenemos que aumentar las penas para que sean realmente disuasorias”.

“La sociedad debe aceptar que nuestros animales y nuestras mascotas dejen de ser bienes muebles, como siguen siendo hoy día, al igual que un somier, una cama o un velador, y realmente pasen a ser reconocidos por lo que son: seres sintientes, seres con conciencia y que, por tanto, debemos proteger desde otra perspectiva”, agregó.

El diputado Andrés Celis (RN), señaló “de 4 causas, 3 son archivadas provisoriamente por falta de pruebas, o bien porque son consideradas faltas menores”.

“Si uno compara al 2024 con el 2025, han aumentado en un 23,7% las denuncias por maltrato animal, en números 1.557denuncias. El maltrato, la crueldad animal es un hecho, y por lo cual me he sumado a este proyecto de ley, porque la crueldad, el maltrato animal es un delito que ha ido creciendo, y, como mínimo, la tenencia, el cuidado animal de aquellos que cometen la crueldad tiene que ser penada”, aseguró.

Mientras que la diputada Valentina Cáceres (FA), afirmó que “el maltrato animal hoy en día no puede ser considerado como una falta menor, sino que tiene que ser pagado con cárcel, cárcel efectiva como corresponde, y no tan solo eso, como lo propone este proyecto de ley establecer una inhabilidad para que aquellas personas maltratadoras puedan tener animales a cargo”.

Mayra Cabezas, abogada Fundación Derecho y Defensa Animal explicó que “lo que pretendemos es venir a resolver este problema, elevar la pena del maltrato animal. Podría, además, elevar la pena hasta 5 años cuando el maltrato produce incluso la muerte del animal, nos permite excluir las salidas alternativas”.

Finalmente, la diputada Sofía González (PC), manifestó que “el maltrato animal es un delito que no puede seguir quedando en la impunidad. Son miles de denuncias que quedan prácticamente en nada. Este proyecto lo que hace es evitar que eso siga pasando”.

(Imagen: Bancada PS)

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