"Les pido respeto": Presidente Kast vivió un tenso momento tras recibir gritos en Encuentro Nacional de Alcaldes

Una tensa situación vivió el Presidente José Antonio Kast cuando participaba del Encuentro Nacional de Alcaldes organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) en La Serena.

En el Teatro Centenario de esa ciudad, el Mandatario se alistaba para exponer y fue interrumpido por los alcaldes de Puente Alto y de Tierra Amarilla, Matías Toledo y Cristóbal Zúñiga, respectivamente, quienes lanzaron gritos en su contra.

Debido a esto, los asistentes reaccionaron con pifias y más gritos por lo que el jefe de Estado hizo un llamado a conservar el respeto y enfatizó en el valor del diálogo pese a las disputas políticas.

"Señores alcaldes, yo les pido respeto… Sé que puede ser conflictivo para todos si pensamos distinto. No hay que engañarse, pensamos distinto políticamente. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar", expresó.

Añadió que "a mí me invitaron para poder hacer una exposición. Y si alguien no quiere estar presente, nadie lo obliga a estar presente… Esto es libre. Si usted me invita a su municipio a que tengamos una reunión con su concejo municipal, yo encantado voy", añadió en referencia a los jefes comunales que se manifestaron en su contra.

LA VOZ DE MATÍAS TOLEDO

El alcalde de Puente Alto, explicó más tarde las razones de su proceder, señalando que "nos quedó una sensación muy amarga. Y yo fui quien le gritó (al Presidente) con el alcalde de Tierra Amarilla, producto de que cuando habló el Presidente de la asociación (el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán) no se refirió a los acuerdos que habíamos tomado".

Agregó que más tarde conversó con el Mandatario para explicarle cómo los eventuales recortes de presupuesto que impulsa el Gobierno afectarían a la comuna de Puente Alto.

"Yo fui el que gritó, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle que con el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impactan 1.500 millones de pesos, más o menos", precisó.

Además, explicó que la eliminación del Mepco le ha subido a su comuna los valores de varios contratos en ocho mil millones de pesos.

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