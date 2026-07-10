“Le hace mal a Chile”: senadora Cicardini blinda postura del PS contra la megarreforma y defiende ofensiva ante el TC

La senadora del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Hacienda, Daniella Cicardini, abordó las diferencias que surgieron al interior de su colectividad durante la discusión de la megarreforma, asegurando que la postura adoptada por los parlamentarios socialistas responde a una decisión institucional del partido.

En conversación con Tele13 Radio, la legisladora afirmó que la iniciativa ha sido "discutido con mucho detalle en el Partido Socialista, y es una megarreforma que tenemos la plena convicción que le hace mal a Chile".

En esa línea, explicó que "en el último pleno del Comité Central, nosotros tuvimos una resolución. Fue un debate largo, una jornada extensa en la que muchos planteamos en un voto político rechazar esta megarreforma, particularmente el corazón de la megarreforma", en referencia a la rebaja del impuesto de primera categoría.

Asimismo, Cicardini sostuvo que "lo que nosotros hemos realizado con nuestras acciones es ceñirnos estrictamente a la resolución institucional del Partido Socialista", descartando que la postura adoptada responda a decisiones individuales.

Respecto de la determinación de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), la senadora aseguró que fue una semana "que comenzó mal, pero terminó muy bien, la oposición unida en su conjunto haciendo un llamado unísono de recurrir al TC".

En relación con las críticas que realizó a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, por una presunta colusión con el ministro Jorge Quiroz, la parlamentaria reconoció que "pueden haber algunas palabras que pueden incomodar. Lo importante es que comenzó una semana compleja para la oposición, pero terminó muy bien".

Pese a las diferencias internas, Cicardini valoró el resultado alcanzado por el bloque opositor y afirmó que "pueden haber pasado muchas situaciones que para afuera se proyecta desorden. Pero, al final del día, el hecho de haber logrado que la oposición se cuadrara en una línea clara con respecto a cómo abordar esta megarreforma, creo que era quizás lo necesario para poder lograr ese objetivo".

Finalmente, la legisladora sostuvo que "una disputa interna, en términos noticiosos, se puede resolver, pero el haber salido en la foto con el ministro Quiroz, como lo hicieron los senadores del PPD, si en esa foto hubiera estado el Partido Socialista, nos hubiese pesado históricamente".

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