Lavín tras primera jornada de formalización acusa que el Ministerio Público "ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa"

Luego de concluir el primer día de la audiencia de formalización en su contra en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el exdiputado Joaquín Lavín León abandonó el Centro de Justicia manifestando estar tranquilo ante el desarrollo de la instancia judicial. En la oportunidad, el exparlamentario adelantó que el proceso, el cual continuará este martes, "será largo" y enfatizó que "solo espero que haya justicia".

Los cargos que enfrenta el excongresista apuntan a su presunta responsabilidad en calidad de autor en los ilícitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias.

Frente a este escenario, Lavín expresó: "Queda mucho todavía. Quedan varios días, esto va a ser muy largo y tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa".

Asimismo, el imputado aprovechó la instancia para cuestionar el actuar del ente persecutor. "El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delitos. Y espero que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde. Solo espero que haya justicia", aseveró.

En las afueras del tribunal también entregó declaraciones la defensa del exlegislador, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic. El profesional restó validez a las críticas surgidas por la vinculación de su representado con SocialTask, una plataforma digital enfocada en el almacenamiento y manejo de bases de datos.

Sobre este punto en particular, el jurista argumentó: "Del año 2019 al 2026 no todos los años hay campaña por lo tanto claramente esa aplicación tiene utilización específica para trabajo parlamentario y el Ministerio Público ha tratado de tergiversar precisamente para darle un fundamento a la imputación que está haciendo".

Finalmente, el defensor legal recalcó que, en relación con los antecedentes que ya habían sido expuestos durante las audiencias donde se accedió al desafuero del exdiputado —y por los cuales el Ministerio Público está facultado para formalizar—, en la actualidad "no hay nada nuevo".

PURANOTICIA