Lautaro Carmona reitera que el Partido Comunista respaldará posible suspensión de militancia de Jeannette Jara

La eventual suspensión de militancia de Jeannette Jara en el Partido Comunista (PC) ha generado diversas reacciones al interior de la colectividad. La candidata presidencial del oficialismo reconoció que, de ser electa, podría renunciar o suspender su vínculo partidario.

“Es muy probable, porque la verdad es que veo que, durante la campaña, se ha generado tanta controversia con aquello (...) Yo soy Comunista, milito en el Partido Comunista, pero hoy represento a una coalición mucho más amplia”, declaró ayer Jara en entrevista con Radio Cooperativa. En esa línea, agregó: “Es bien probable que renuncie o suspenda (la militancia al PC). No es un tema que tenga zanjado”.

Este viernes, el presidente del PC, Lautaro Carmona, volvió a abordar el tema en conversación con T13 Radio, señalando que la colectividad asumirá la decisión como parte del proceso político.

Carmona reiteró que el partido respaldará la determinación de Jara: “Vamos a respaldar, a comprender, a participar de una determinación que tiene como competencia la candidata y que nosotros vamos a asumir como un hecho que corresponde y lo vamos a validar políticamente en nuestra comprensión”.

Y añadió: “Si esto facilita que el liderazgo tenga esta transversalidad a todo evento, bienvenido sea”.

Además, el dirigente comunista subrayó que, más allá de la discusión sobre la militancia, el foco debe estar en el objetivo electoral.

“Nosotros vamos a estar muy satisfechos, primero, con ganar una elección, eso es lo primero, eso es lo que le va a dar más satisfacción no solo al partido, sino que a todos los partidos que somos coalición y a un importante sector del movimiento popular, ganar la elección”, afirmó.

CAPÍTULO 73-90

Consultado por la idea del aspirante presidencial nacional libertario, Johannes Kaiser, de “cerrar el capítulo 73-90” en el debate Archi, donde sugirió un eventual indulto, que podría incluir a detenidos que cometieron delitos de lesa humanidad, Carmona sostuvo que “hay un tema de civilización, de códigos a nivel mundial, y es que los delitos de lesa humanidad no prescriben".

"Los delitos de lesa humanidad no son amnistiables. Los delitos de lesa humanidad tienen que asumirse y cumplirse con las condenas que los tribunales, y esto lo digo así con subrayado, porque he escuchado también de otra candidatura que esto sería de parte de las víctimas por venganza. No, no existe venganza en el mundo que pase por tribunales”, sentenció Carmona.

