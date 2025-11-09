Lautaro Carmona reitera que el Partido Comunista aceptará decisión de Jara de suspender militancia

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reiteró que el PC aceptará la decisión de Jeannette Jara de suspender o abandonar su militancia en el conglomerado en caso de ser elegida a La Moneda.

"Nosotros, Dirección Nacional del Partido Comunista, vamos a tener absoluta comprensión, vamos a aceptar con total disposición si eso le ayuda al proceso de unidad", señaló Carmona en el programa Estado Nacional, de TVN.

"La unidad para mí es un factor de máxima importancia en lo que es la acumulación de las fuerzas que constituyan mayorías para permitir los cambios, por tanto, para mí el tema de la unidad no es secundario", añadió.

"Si esto es una contribución a la unidad en práctica y en señal en ambos casos, bienvenido sea", agregó.

"Nosotros vamos a tener la mejor comprensión, la mejor disposición. No nos vamos a sentir ni disminuidos, sino jugando nuestro estricto papel de uno en nueve partidos políticos que constituyen esta coalición", enfatizó.

PURANOTICIA