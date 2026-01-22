Larraín califica de "injustificadas" las críticas de Chile Vamos al gabinete de Kast y afirma que "están picados"

El expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, salió al paso de las críticas que personeros de Chile Vamos han dirigido al gabinete de José Antonio Kast, cuestionamientos que apuntan a la alta presencia de independientes y a la falta de experiencia política de algunos perfiles.

En conversación con La Tercera, el exsenador desestimó esos reparos, señalando que "no están justificados”, agregando que desde el conglomerado “están picados”.

El exlíder de RN recordó que durante la campaña presidencial hubo ataques internos contra Kast: “Yo creo que las críticas son particularmente injustificadas cuando viene de los partidos que configuran Chile Vamos porque durante la campaña, en la primera vuelta, se dijeron muchas cosas torpes respecto de José Antonio Kast, y en la personal, no en lo que hace a lo propiamente político. Bueno, y esos ataques eran en sintonía con los que venían de la izquierda”.

Respecto a la composición del gabinete, Larraín defendió la diversidad de perfiles: “La experiencia política no es indispensable. Hay algunos ministros que sí la tienen y van a ayudar. Tiene que ser una especie de abanico de capacidades para abordar las situaciones en que estamos”.

En esa línea, llamó a los partidos a colaborar: “Los partidos no están en situación de exigir gran cosa. Ayuden y ayuden mucho a ver si enderezamos el bosque. Eso es lo que les corresponde ahora, no quejarse”.

Consultado por el origen de las críticas, insistió: “Yo creo que es porque están picados, se sienten un poco ignorados, pero yo creo que se lo ganaron bien ganado”.

Complementó que “esto de tener solo dos ministros en un gabinete de 25 personas, 24, porque hay un biministro, bueno, yo creo que se lo ganaron bien ganado. La primera vuelta fue muy torpe. Los ataques contra José Antonio Kast fueron en la personal, sobre el carácter de Kast, y curiosamente, en perfecta sintonía con el fondo de los ataques que venían de la izquierda”.

Finalmente, pidió esperar resultados antes de emitir juicios: “Este gabinete no ha empezado a trabajar. Dejémoslo mostrar la musculatura, veamos qué se logra y después si hay desajuste, si hay marcha atrás o si hay fracaso rotundo, bueno, ahí estarán las críticas y serán oídas por el presidente Kast”.

