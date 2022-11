"Lamentable episodio de discriminación y prejuicios": Senador Kast rompe el silencio tras viralización de video junto a mujer

El senador Felipe Kast (Evópoli) habló este martes sobre el video viralizado hace algunos días en redes sociales, en el que se le veía junto a una mujer en un vehículo.

El registro audiovisual fue tendencia en Twitter, pero nadie había confirmado aún que se tratase del político chileno. Eso hasta que el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo que es "inaceptable que funen a Felipe Kast, quien está separado hace un año, por un video donde sale manejando. La izquierda es de un doble estándar lamentable".

Al respecto, Kast reflexionó en torno a los comentarios que surgieron a propósito del registro mencionado, en el que se le ve por un par de segundos manejando, cuando se percata de que su acompañante lo grababa.

"Debo reconocer que inicialmente no pensaba referirme al video que se ha viralizado, básicamente porque no veo nada que amerite hacerlo. Sin embargo, dado el nivel de comentarios que se han publicado al respecto, me parece relevante hacer reflexión sobre este episodio", escribió en su cuenta de Twitter.

En el registro que publicó el parlamentario, agradeció “las múltiples muestras de cariño” que asegura haber recibido durante los últimos días.

"Lo primero que vino a mi cabeza es preguntarme cómo un video donde aparezco manejando, escuchando música y acompañado de una mujer termina siendo el video más comentado en las redes sociales", dice en el video.

"Luego de analizar los comentarios de quienes hicieron viral el video, me encontré con dos tipos de personas. El primer grupo son personas que no saben sobre mi separación, y por lo tanto realizan todo tipo de especulaciones asumiendo que me encuentro casado", agregó.

Luego continuó diciendo que "el segundo grupo son personas que han emitido comentarios llenos de prejuicios y acusaciones hacia la mujer que me acompaña en el auto, cuestionando incluso su sexualidad. Esto me parece extremadamente violento en los tiempos que corren, y no deja de sorprender que muchos de quienes se han dedicado a festinar y hacer acusaciones en esta dirección, son los mismos que en sus perfiles se dicen defensores de las mujeres y de la diversidad sexual".

El parlamentario dijo que "mi historia y actuar en política son conocidos: siempre he trabajado para terminar con la discriminación en nuestro país, y es doloroso ver que muchos con el objetivo de sacar un provecho político no respeten esos códigos, sin importarles el daño que puedan generar".

Finalmente, el senador de Evópoli manifestó que "he decidido hacer esta declaración, para poner atención en lo que me parece un lamentable episodio de discriminación y prejuicios, y espero sirva para que reflexionemos, y en el futuro cambiemos la forma de relacionarnos".

Debo reconocer que inicialmente no pensaba referirme al video que se ha viralizado, básicamente porque no veo nada que amerite hacerlo. Sin embargo, dado el nivel de comentarios que se han publicado al respecto, me parece relevante hacer reflexión sobre este episodio. pic.twitter.com/ol0nNwr9up — Felipe Kast (@felipekast) November 16, 2022

PURANOTICIA