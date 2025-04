Lagos Weber tras despacho del proyecto de fraccionamiento pequero en comisión de Hacienda: "Tenemos un acuerdo en el 90%"

Tras la sesión en doble jornada de la comisión de Hacienda, que se realizó este miércoles, el senador e integrante de dicha instancia, Ricardo Lagos Weber, valoró la aprobación y despacho a sala del proyecto de ley de fraccionamiento de pesca.

El legislador espera que se vote en el pleno del Senado durante la próxima semana.

Al respecto, el parlamentario por el PPD, indicó que “de las 18, ó 17 pesquerías que estamos estudiando y viendo cómo se hace el fraccionamiento nuevo, yo diría que tenemos un acuerdo en el 90%. Quedan un par de temas de fraccionamiento, básicamente en la merluza, ahí no fue posible ponernos de acuerdo, y en esto le habría pedido más liderazgo al gobierno, porque al final quedaría en las manos de los parlamentarios ponernos de acuerdo, y creo que también es importante saber qué piensa gobierno. Pero bueno, esto se va a resolver en el Senado, en la Cámara de Diputados, o en la comisión Mixta”, comentó.

Además, agregó que, a su juicio, “el segundo tema que está pendiente y creo es muy importante, son los temas constitucionales. Hay un argumento en contra de la constitucionalidad de ciertas disposiciones; yo entiendo que el gobierno tiene un punto de que es constitucional, aunque no todos van a quedar contentos y no descarto que alguien en la industria pueda recurrir a los tribunales por este tema, pero son las reglas del juego, así que no hay drama. Finalmente, nos empilamos todos con buena disposición, y se nota en que este proyecto avanzó bien rápido en los últimos dos o tres días, y creo que lo vamos a poder votar en la semana próxima”, adelantó.

