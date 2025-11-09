Ladrones con buen gusto: Cayó banda que robó vinos de exportación avaluados en más de $1.000 millones

La PDI capturó a una banda de sujetos que cometió una serie de millonarios robos en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

El operativo estuvo a cargo de a Brigada de Investigación Criminal de San Bernardo, que logró la detención de seis delincuentes por su participación en diversos robos a lugares no habitados.

Entre los inmuebles afectados se cuentan bodegas ubicadas en el sector de El Romeral de la citada comuna, donde los antisociales sustrajeron vinos exclusivos y de exportación, avaluados en más de mil millones de pesos.

Gracias a las labores de vigilancia e investigativas pertinentes, los agentes de la PDI pudieron identificar a esta banda, antes de cometer un nuevo robo, procediendo a su detención.

El detective Matías Leal, de la Bicrim de San Bernardo, informó que "todos los involucrados son hombres, adultos y de nacionalidad chilena".

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la fiscalía local de San Bernardo, que ordenó pasar a los detenidos al juzgado respectivo para su formalización.

PURANOTICIA