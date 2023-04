La Moneda advierte que aún no ha confirmado las comunas que serán priorizadas en el plan «Calles sin violencia»

Distintos alcaldes han lamentado que sus comunas hayan quedado fuera de las 10 primeras priorizadas en el plan «Calle sin Violencia», el cual busca realizar una intervención policial donde se concentren la mayor cantidad de delitos violentos.

La iniciativa apunta a dar una mayor efectividad en la persecución penal, patrullajes policiales, control y fiscalización de armas, además de la búsqueda de prófugos de la justica e intervención barrial.

Tras una reunión entre el Ejecutivo y municipios, este martes trascendió que el plan comenzaría en 10 comunas de seis regiones del país: Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, La Pintana, Copiapó, Iquique y Arica; y que luego se extendería a otras 20.

Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que dicha información aún no ha sido entregada. "Las comunas que van a integrar ese plan todavía no han sido informadas. ¿Cómo alguien puede decir que está excluido, si todavía no se conocen las comunas que van a ser incluidas en el plan?".

"Cuando las informemos, los primeros que van a saber van a ser los alcaldes y alcaldesas. Y todo Chile va a saber las métricas e indicadores que se consideraron, esto va a ser plenamente transparente y no va a haber ningún tipo de criterio que no sea concentrarnos en las comunas donde tenemos más delitos violentos", aclaró.

