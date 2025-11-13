"La historia los juzgará de manera implacable": Matthei apuntó contra el Gobierno y el Frente Amplio en cierre de campaña

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, dio por finalizada su campaña con un acto en el estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia.

En la ocasión, la abanderada adelantó que la seguridad será su primera prioridad si llega a La Moneda.

“Estoy muy emocionada por tanta gente que vino al cierre de campaña”, señaló, para luego afirmar que el país enfrenta “muchos problemas”.

Bajo ese contexto, afirmó que el combate al crimen organizado será central en su eventual administración.

La exalcaldesa aseguró que su propuesta busca “recuperar la seguridad” y enfrentar a las bandas criminales “con determinación, inteligencia y sentido común”.

La aspirante a La Moneda también apuntó contra el Gobierno de Gabriel Boric y el Frente Amplio.

“El mayor fracaso del Frente Amplio es haber jugado con el futuro de Chile y de nuestros niños y jóvenes. Metieron la mano en las escuelas y liceos, con inexperiencia y dogmatismo. Sepultaron la esperanza de las familias. La irresponsabilidad política de este Gobierno y de los dirigentes del Frente Amplio es enorme. La historia los juzgará de manera implacable”, apuntó.

La exministra también prometió fortalecer a las policías.“Vamos a devolverles el respeto a Carabineros y a nuestras Fuerzas Armadas”.

Además, se comprometió a que los chilenos “puedan volver a caminar tranquilos por las calles”.

Respecto al balotaje, recalcó que “hoy tenemos un triple empate técnico entre los 3 candidatos de derecha: cualquiera de los 3 puede pasar a segunda vuelta. Pero es evidente que la única que asegura la derrota de la candidata comunista de continuidad de este gobierno soy yo".

