Kast y Milei sostuvieron reunión bilateral en La Moneda: se extendió por sólo 30 minutos

Por poco más de 30 minutos se extendió el encuentro bilateral que este jueves sostuvieron en el Palacio de La Moneda los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y Argentina, Javier Milei, en el marco de la visita del mandatario trasandino a nuestro país.

Milei llegó hasta la sede del Gobierno a las 11:30 horas, acompañado por su hermana, Karina Milei; el canciller argentino, Pablo Quirno; y el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie.

En tanto, Kast estuvo acompañado durante la reunión por la Primera Dama, María Pía Adriasola; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte; y el secretario general de Política Exterior, Frank Tessler.

La actividad se desarrolló sin una declaración conjunta posterior de ambos mandatarios. A las 12:19 horas, Milei dejó La Moneda y no realizó declaraciones a los medios apostados en el lugar.

Durante su llegada, mientras ambos presidentes posaban para las fotografías oficiales, el jefe de Estado argentino fue consultado por el decreto 457 de su país, documento que se refiere erróneamente al Estrecho de Magallanes como un territorio "compartido" entre Chile y Argentina. Sin embargo, Milei optó por no responder la pregunta.

El tema de la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes figuraba entre los asuntos que podían ser abordados durante la conversación, luego de que Kast señalara el miércoles que no condicionaría la realización de la reunión bilateral a que el Gobierno argentino modificara o retirara dicho decreto.

También se perfilaban como eventuales materias de conversación el caso de Galvarino Apablaza y la cooperación entre ambos países en materia minera.

Hasta el momento, La Moneda no ha entregado detalles respecto de los contenidos abordados durante la conversación entre los dos jefes de Estado.

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