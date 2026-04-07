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Kast urge al Congreso aprobar agenda de seguridad escolar con foco en autoridad docente y control en colegios

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El Presidente llamó a legislar con rapidez dos proyectos que endurecen sanciones por violencia en escuelas y establecen medidas como revisión de mochilas, fortalecimiento de docentes y restricciones a estudiantes involucrados en delitos.

Kast urge al Congreso aprobar agenda de seguridad escolar con foco en autoridad docente y control en colegios
Martes 7 de abril de 2026 13:04
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