Kast urge al Congreso aprobar agenda de seguridad escolar con foco en autoridad docente y control en colegios

El Presidente José Antonio Kast instó este martes al Congreso a acelerar la tramitación de dos proyectos de ley en materia de seguridad escolar, los que fueron firmados por el Ejecutivo durante la mañana.

La primera iniciativa busca introducir modificaciones al Código Penal, sumando nuevas circunstancias agravantes para delitos que afecten a la comunidad educativa o que ocurran dentro de establecimientos escolares.

En tanto, el proyecto “Escuelas Protegidas” propone un paquete de cinco medidas: revisión de mochilas al ingreso, fortalecimiento de la autoridad docente, sanciones ante interrupciones en clases, limitaciones a la gratuidad para condenados por delitos contra personas o bienes públicos y la prohibición de accesorios que impidan la identificación o hagan apología de la violencia, drogas o conductas delictivas.

“Estas son medidas que el gobierno tiene la voluntad de concretar, por eso le solicitamos al Congreso legislar con prontitud”, sostuvo Kast.

En su intervención, el Mandatario recalcó la urgencia de avanzar más allá del diagnóstico. “Esto es una convicción que tiene el gobierno y que tiene la inmensa mayoría de los chilenos. Tenemos que actuar. No solamente estar, no solamente hablar, sino que esto se tiene que concretar en medidas muy precisas como las que estamos enviando en estos proyectos de ley, para la cual, nuevamente insisto, necesitamos la colaboración de todos los sectores políticos. Porque la violencia en las escuelas no tiene color político”.

En la misma línea, enfatizó que la protección de la comunidad educativa debe ser una prioridad transversal. “La vida de cualquiera de nuestros niños o miembros del establecimiento educacional de la comunidad educativa no tiene color político, y este gobierno fue elegido precisamente por la mayoría de los chilenos para devolver, para recuperar el orden, el sentido común y la autoridad”.

Respecto al rol de los docentes, Kast advirtió sobre las consecuencias de una pérdida de autoridad en el aula. “Nada es más grave para una sociedad que los profesores no tengan la autoridad para poder llevar adelante una clase. Lo mencioné en una intervención anterior, aquella ocasión donde una joven arroja un jarro de agua a la ministra de Educación, vimos cuando partió la violencia, y todavía no sabemos dónde podría terminar, porque esto podría, si no tomamos medidas, terminar aún más grave que lo que nos tocó vivir a todos y lamentar en este colegio en Calama”.

En cuanto a la información pública, el Presidente aseguró que el gobierno mantendrá una política de transparencia. “Nunca vamos a esconder las cifras, y en eso tengan la certeza de que vamos a ir mostrando en todas las áreas las cifras reales, porque nuestra intención es mostrar la situación real en esta área”.

Además, adelantó que se implementarán mecanismos de seguimiento. “Vamos a ir teniendo registros para que juntos y con una obligación primordial del gobierno, vayamos tomando las medidas para que esas cifras vayan mejorando y vayan mejorando la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

Finalmente, cerró con un mensaje dirigido a la comunidad educativa y a las familias. “Los profesores, los inspectores, los asistentes de educación tengan claro que vamos a estar con ustedes. Vamos a hacer todo lo posible por protegerlos, instalar todas las medidas y cambiar todas las normas que sean necesarias para que la convivencia escolar vuelva a ser lo que siempre fue, un lugar de encuentro, un lugar donde todos tenemos posibilidad de aprender”.

“A los padres, a las madres, a los apoderados, les pedimos también su colaboración. Esto no es en contra de sus hijos, es a favor de sus hijos, y necesitamos un compromiso mayor de los padres y apoderados, necesitamos que ustedes se hagan presentes en las escuelas”.

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