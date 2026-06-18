Kast tras reunión en La Moneda por menores haitianos: "La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política"

Durante la reunión con todos los poderes del Estado en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación de los niños haitianos que ingresaron entre los años 2022 y 2025 para reunificación familiar, cuyo paradero se desconoce.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y ministros.

A través de su cuenta de X, el Mandatario señaló que "nos hemos reunido con los distintos poderes del Estado y autoridades para abordar, con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad, las denuncias sobre ingreso masivo e irregular de niños a Chile. La protección de los niños está por sobre cualquier consideración política".

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, asumió la coordinación de la fuerza de tarea e informó que seguirán las reuniones para avanzar en el caso y “despejar los vacíos de información que se han detectado”.

La secretaria de Estado recordó que "se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen".

Añadió que el Presidente Kast realizó "un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca".

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