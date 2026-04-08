Kast se realiza test de drogas con muestra de pelo y anuncia nuevas medidas de control

El Presidente José Antonio Kast informó que este miércoles se practicó un test de drogas mediante una muestra de pelo, subrayando que el procedimiento fue financiado con recursos personales y que los resultados se darán a conocer públicamente. En la misma instancia, dio a conocer una serie de medidas inmediatas orientadas a fortalecer los controles en el sector público.

Entre los anuncios, destacó la modificación del Decreto Supremo N° 1.215 de 2006, que incorporará el análisis capilar como método estándar, ya sea en reemplazo o como complemento del examen de orina. Este mecanismo permitirá detectar consumo de sustancias en un periodo de hasta 90 días.

Asimismo, se instruirá a la Dirección de Presupuestos (Dipres) asegurar financiamiento para que ministerios y servicios públicos puedan aplicar estos exámenes sin excepción. Además, se establecerá la obligación de publicar los resultados en los sitios web institucionales dentro de un plazo de diez días hábiles desde su realización.

El Mandatario también adelantó que ingresará un proyecto de ley para ampliar la normativa vigente. La propuesta no solo reafirmará las obligaciones actuales, sino que también las hará extensivas al propio Presidente de la República, garantizando la publicidad de los resultados.

La iniciativa contemplará, además, que senadores y diputados cumplan con controles periódicos bajo el mismo estándar, así como las directivas nacionales de partidos políticos, quienes deberán cumplir este requisito para acceder a financiamiento público.

En cuanto a los candidatos a cargos de elección popular, se exigirá la presentación de un test de pelo negativo como condición previa a la inscripción de sus candidaturas. De no cumplir con este requisito, quedarán inhabilitados. El proyecto también incluirá sanciones legales: un resultado positivo confirmado podría derivar en la pérdida del cargo, inhabilidad o imposibilidad de postular a funciones públicas.

En este contexto, el Presidente precisó que “es una norma legal que se va a cumplir, pero queremos hacerle modificaciones para ampliar el espectro de personas que se tengan que hacer este examen”.

Respecto a los exámenes voluntarios realizados por integrantes del gabinete antes de asumir, Kast reconoció que algunos no se los practicaron en ese momento. Entre ellos, se incluyó a sí mismo, a ciertos subsecretarios y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalando que “se les pasó”. “Bueno, se me pasó, pero ahora me estoy poniendo al día, y el ministro Quiroz se va a poner al día cuando vuelva de las exposiciones que está haciendo en el Parlamento. Ninguno de nosotros tiene problema”, dijo.

Finalmente, agregó que “todos los ministros, todos los subsecretarios, todos los jefes de servicio, todas las personas que se han incorporado al gobierno, quizás no va a ser examen de pelo para las otras personas que entraron a trabajar con nosotros, pero doy por seguro que cada persona que haya ingresado a partir del 11 de marzo al menos va a contar con un examen de orina, que tiene que presentar para poder acreditar que no hay dependencia a ninguna sustancia relacionada con la droga”.

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