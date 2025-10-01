Kast respondió a alusión del Presidente Boric: "Vamos a recortar US$ 6.000 millones en gasto político sin afectar beneficios sociales"

José Antonio Kast le respondió al Presidente Gabriel Boric, indicándole que en su eventual Gobierno no se afectarán beneficios sociales como la Pensión Garantizada Universal (PGU) por el recorte de 6.000 millones de dólares del gasto fiscal.

"No, Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU", expresó el candidato presidencial republicano en su cuenta de X.

"Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al Gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres", añadió.

En cadena nacional, el Mandatario criticó –sin mencionarlo– la propuesta del candidato del Partido Republicano de recortar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares.

"Un Estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU", advirtió.

"Por el contrario, nosotros entendemos que la responsabilidad fiscal es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender las prioridades sociales del país y que estos avances se sostengan en el tiempo. Por ello, en mi Gobierno hemos desplegado una agenda que nos va a permitir aumentar los recursos permanentes que dispone el país para proteger y entregar más oportunidades a sus ciudadanos", añadió el Jefe de Estado.

