Kast recibe a delegaciones extranjeras en la antesala del cambio de mando y promete “recuperar la institucionalidad”

Desde el Palacio Cousiño, el presidente electo inició reuniones bilaterales con autoridades internacionales que llegaron al país para el traspaso de mando de mañana en el Congreso Nacional.
El presidente electo José Antonio Kast está recibiendo en el Palacio Cousiño a distintas delegaciones extranjeras que llegaron al traspaso de mando que se realizará mañana en el Congreso Nacional
A su llegada, expreso que "estoy muy en paz, esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios y delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz y orden, y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer".
Añadió que "voy a partir con las reuniones bilaterales. Tenemos varios invitados internacionales, a quienes les agradecemos hacerse parte, y siempre mirando el bienestar y el beneficio de nuestros compatriotas".
Consultado si se reunirá con la opositora venezolana María Corina Machado y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario electo respondió que "vamos a tener varias reuniones durante el día. Ustedes las van a ir apreciando y van a tener la posibilidad también de conversar con quienes estimen conveniente y con quienes sean de su interés para el devenir de Chile".
Insistió en que "vamos a tener varias bilaterales hoy y algunas también mañana. Espero poder concretarlas. Aquí es importante que quienes vienen a nuestra patria a este cambio de mando tengan la oportunidad de conversar conmigo y con algunas de las autoridades que ellos estimen de mayor interés para el intercambio comercial y también en temas de seguridad".
PURANOTICIA