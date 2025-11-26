Kast por críticas de comando de Jara a su cita con Frei: "El golpe político se lo han dado ellos mismos cuando insisten en continuidad"

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó las criticas tras su encuentro con el expresidente Eduardo Frei.

Al respecto, indicó que "efectivamente, se pueden sacar conclusiones políticas, pero yo al menos no lo hice con un sentido de tener un apoyo más, un apoyo menos. Es decir, miremos nuestra patria, conversemos con las personas que han tenido una experiencia real en gobiernos que han hecho transformaciones importantes”.

El candidato presidencial comentó sobre el agua potable rural y argumentó que “si ustedes miran la historia de Chile quién tuvo un rol fundamental? El padre del Presidente Frei y quien potenció brindarle un elemento tan esencial a la vida de las personas, fuera del ámbito urbano, fue el expresidente Frei”.

Asimismo, resaltó que “si usted empieza a mirar en las relaciones internacionales quién ha destacado por traer inversión a Chile, por representar a Chile más allá de cuando fue presidente y seguir con la lógica de que tiene que mostrar las bondades de Chile, la potencia de Chile, y que se ha sacrificado él y su familia viajando (…) es ejemplar lo que está haciendo”.

“Esto no se trata de un apoyo político más o menos, es pensar en el futuro de Chile, cómo convocamos a los mejores a recuperar la seguridad, a recuperar la economía, a recuperar la dignidad en la calidad de vida de nuestros compatriotas”, indicó.

Y añadió: “¿Se puede interpretar? Se puede interpretar. ¿Lo quiero interpretar yo? No lo quiero interpretar yo. ¿Puede ser un golpe político para otros?, puede serlo. No es mi intención final ese golpe político, yo creo que ese golpe político se lo han dado solos ellos mismos, cuando han insistido en una continuidad y en repetir los eslogan que ya tuvieron para llevar a la presidencia al actual Presidente de la República”.

Además, Kast emplazó a la candidata Jeannette Jara y le recomendó “que no use los mismos eslogan o las mismas ideas que ya usaron para engañar a la ciudadanía, que los llevó al poder, Sí, pero la gente les dijo basta, se acabó”.

