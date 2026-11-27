En el marco de la ceremonia de entrega de llaves del proyecto habitacional Las Praderas de Osorno, en la región de Los Lagos, que beneficia a 159 familias que no contaban con una vivienda propia, el Presidente José Antonio Kast se refirió al aumento de la tasa de desocupación nacional, que alcanzó un 10% durante el trimestre agosto-octubre, registrando un alza de 1,6 puntos porcentuales en doce meses, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Mandatario afirmó que el aumento no se produjo durante su Gobierno, sino que es una problemática que se arrastra desde hace años.

"Cuando celebrábamos el tema de la Sala Cuna (Universal), dábamos las gracias de manera transversal, porque es un proyecto que pasó por varios gobiernos, y a lo mejor no dejó contentos a todos, pero es un acuerdo que va a permitir enfrentar una situación crítica como la que vivimos hoy, que es la cesantía", sostuvo.

Bajo ese contexto, indicó que "hoy día tenemos altas tasas de cesantía. ¿Que se produjeron en los últimos ocho meses? No, llevamos cuarenta meses con cesantía muy alta. Pero estamos haciendo cosas distintas: aprobamos un Presupuesto antes de tiempo, llegamos a un acuerdo con los gobernadores, sacamos adelante una ley de Sala Cuna que venía de antes".

Finalmente, expresó que “hemos ido ordenando el tema de la seguridad, que hay que cuidarlo, y por eso los vecinos son tan importantes, porque no podemos tener la cantidad de Carabineros, Policía de Investigaciones, Guardia Marina, para cubrir todo. Entonces ahí, los vecinos sí hacen lo suyo”.

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