Kast evita definir respaldo a eventual candidatura de Michelle Bachelet a la ONU: "Depende si le conviene al país"

El presidente electo, José Antonio Kast, durante su visita a Argentina, dio su primera entrevista exclusiva para televisión, en la que prefirió no definirse en relación con si su gobierno respaldará o no la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU.

“Depende. Porque depende de qué le convenga más a Chile”, respondió Kast a TVN al ser consultado directamente sobre si sería positivo o negativo para el país que la exmandataria acceda al máximo cargo del organismo multilateral.

Y explicó que esa fue precisamente la línea de la conversación telefónica que sostuvo con Bachelet tras su triunfo, diálogo que derivó en el compromiso de reunirse antes de Navidad. Kast destacó el gesto de la expresidenta al llamarlo para felicitarlo, pese a las diferencias políticas históricas entre ambos.

“Ella tuvo un gesto enorme de llamarme para felicitarme a pesar de las cosas previas y de la diferencia evidente que tenemos”, afirmó. Asimismo, fue enfático en que su eventual respaldo a la candidatura en la ONU no será automático ni ideológico, y que antes de adoptar una postura definitiva se debe evaluar el escenario internacional.

“Tenemos que garantizar que lo logre”, sostuvo y advirtió que una candidatura sin apoyos suficientes o expuesta a un veto en el Consejo de Seguridad podría terminar siendo perjudicial.

“¿Para qué vamos a exponer esa situación a una expresidenta de Chile?”, planteó y aludió a los riesgos diplomáticos de una postulación fallida.

En ese sentido, Kast apuntó a la necesidad de analizar la predisposición real de otros países, especialmente de aquellos con poder de veto, y también a la forma en que se han conducido las relaciones exteriores en los últimos años.

Sin mencionar directamente a Bachelet, deslizó críticas al manejo diplomático del actual gobierno y señaló que “cuando uno está en un cargo como este, necesita mantener relaciones con todo el mundo, siempre pensando en Chile”.

Más allá del debate sobre Naciones Unidas, Kast aprovechó su primera entrevista televisiva como presidente electo para entregar detalles de su encuentro bilateral con el mandatario argentino Javier Milei, una reunión que se extendió por cerca de dos horas y que estuvo marcada por definiciones estratégicas más que por gestos simbólicos.

Consultado por la ausencia de una salida conjunta al balcón de la Casa Rosada -escena ampliamente especulada en la previa-, Kast desdramatizó el episodio y explicó que no formó parte del diseño del encuentro.

“Estaba tan buena la conversación que la verdad es que a mí no se me ocurrió, yo creo que al presidente Milei tampoco. Lo importante es lo que pudimos conversar, lo que pudimos avanzar en lo que podrían ser las relaciones internacionales”, señaló y agregó que posteriormente sí tuvo la oportunidad de saludar personalmente a adherentes y tomarse fotografías.

En materia migratoria, uno de los ejes centrales de su campaña, Kast situó a Argentina dentro de una estrategia más amplia de coordinación regional, descartando que se trate de una acción aislada o meramente simbólica.

“Es dar señales de que cuando uno se ocupa de algo, se puede hacer”, afirmó y contó que ya ha sostenido conversaciones con los presidentes de Perú, Bolivia y Ecuador.

El presidente electo insistió en que "Chile no puede sostener más de 300 mil migrantes en situación irregular", considerando que ya ha recibido a cerca de 1,7 millones de personas de manera regular.

También aprovechó el tema migratorio para repasar a la administración del Presidente Gabriel Boric y apuntó a una falta de iniciativa por parte de su equipo. Si bien evitó responsabilizar directamente al mandatario, sí fue crítico con su entorno.

“Yo entiendo que el Presidente no puede estar en todas, lo entiendo. Pero falta proactividad de su equipo”, sostuvo.

En contraste, afirmó que su futuro gobierno operará bajo una lógica de responsabilidades claras. “Cada persona que tenga una responsabilidad entiende que es su responsabilidad”, dijo y reforzó la idea de un diseño de gestión más descentralizado y orientado a resultados concretos.

Otro de los puntos que Kast destacó de su visita a Buenos Aires fue el énfasis económico del encuentro, tanto a nivel gubernamental como empresarial.

“Pudimos combinar el tema de las relaciones internacionales con el presidente, con su ministro de Economía, y también venir acompañados de personas que dirigen gremios muy importantes para Chile”, señaló.

El republicano sostuvo reuniones con empresarios e inversionistas argentinos, junto a representantes de la CPC y la Sofofa, apuntando a generar condiciones para un “shock de inversión”.

Si bien reconoció que ese impulso no necesariamente vendrá desde Argentina, sí destacó el potencial de complementariedad económica entre ambos países, recordando el precedente de la relación bilateral durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem.

En una reflexión más estructural, Kast abordó la necesidad de modernizar los puertos y garantizar su funcionamiento continuo, especialmente para proteger al sector exportador.

“Nuestros puertos tienen que modernizarse y funcionar los 365 días del año, dando garantías de que nunca van a presionar con un paro en un puerto porque pueden destruir la agricultura de Chile. Hay personas que trabajan diez meses para exportar dos. Y hay algunos que tienen la llave de los dos meses para decir si pueden exportar o no. Eso no puede ser. Eso es chilenos contra chilenos”, aseveró.

Y finalizó: “No podemos estar rehenes del poder de unas personas que están en el puerto que tienen legítimos derechos a sus demandas. Pero eso no puede pasar por matar los derechos de otras personas”.

PURANOTICIA