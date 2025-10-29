Kast entra al debate sobre "gobierno de atorrantes" y afirma que "si alguien es clasista, es el Presidente"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazó al Presidente Gabriel Boric luego que el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, calificara de “atorrantes” a quienes integran la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Nunca hemos comentado los dichos de alguna candidatura de oposición, porque estamos todos en la misma línea de sacar a este Gobierno fracasado”, indicó.

El abanderado afirmó que “el fondo que nos ocupa es que todos los índices en temas de salud, educación, seguridad y vivienda son un desastre”.

“Nosotros vamos al fondo, y el fondo es que el Presidente de la República, don Gabriel Boric, ha llevado a una crisis terminal a nuestro país, de la cual nos tenemos que recuperar", indicó.

En ese sentido, sostuvo que el Mandatario “se dedique a gobernar y no ser jefe de campaña. La ciudadanía tiene una imagen clara de lo que ha sido el fracaso de este Gobierno".

El candidato argumentó que “si alguien del Gobierno nos trata de clasista, diría que clasista es quien no quiere usar corbata en la ceremonia más importante para los Carabineros, en la ceremonia más importante de las Fuerzas Armadas, como lo es la Parada Militar, la ceremonia más importante de la graduación de los cadetes de la Escuela Naval".

"Clasista es no usar corbata porque dice que las corbatas la usan los ricos. La gente más humilde, la gente más vulnerable, se distingue, se luce, se prepara para una ceremonia como esa. Incluso, para nuestras fiestas patrias, todos sacan a relucir lo mejor que tengan, sea la persona más sencilla o la persona con más recursos. El Presidente no se ha dignado jamás a reconocer a las personas en su dignidad. Por lo tanto, aquí, si alguien es clasista a la inversa es el Presidente, porque incluso sus candidatos hoy usan corbata”.

Finalmente, manifestó que “yo me avergüenzo cuando veo a todos los líderes de la izquierda radical, cuando van a un encuentro internacional, y nuestro Presidente no es capaz de representarnos dignamente en esas situaciones".

