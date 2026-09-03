Kast en Foro Madrid afirma que "los chilenos no me eligieron para derrotar a la izquierda" sino que para "enfrentar el crimen organizado"

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, realizado en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, instancia en la que el Mandatario pronunció el discurso de cierre de la jornada.

El encuentro, que se extiende hasta este viernes 4 de septiembre, se realiza por primera vez en Chile desde la creación del Foro Madrid en octubre de 2020 por iniciativa de la Fundación Disenso. Anteriormente se han desarrollado versiones en Bogotá (2022), Lima (2023), Buenos Aires (2024) y Asunción (2025).

En su discurso, el Mandatario señaló que "el verdadero desafío es gobernar bien y cumplir aquellas cosas que planteamos. Siempre mirando al futuro con esperanza (...) Los chilenos a mí no me eligieron para derrotar a la izquierda. No, me eligieron para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar la pobreza, para enfrentar la corrupción, para enfrentar el desempleo que se viene arrastrando desde años".

Además, envió un mensaje de cautela a sus partidarios, llamando a erradicar el triunfalismo y fijando las prioridades de su Administración a casi seis meses de asumir el Ejecutivo.

"El problema es que en la confianza también está el peligro. Ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo. Vamos a celebrar cuando recuperemos nuestra nación, la prosperidad económica y la seguridad. Ese es el verdadero desafío de gobernar bien", aseveró.

El jefe de Estado admitió que "en el primer mes (en La Moneda) aprendí la distancia entre tener razón y resolver un problema. Teníamos razón al decir que había que cerrar las fronteras, pero no se cierran con un tweet; se cierran con zanjas, drones, muros y vigilancia. Teníamos razón con la burocracia, pero eso se arregla fijando plazos y metas concretas", señaló.

En materia de probidad, subrayó la relevancia de las auditorías impulsadas por su administración: "Miren todo lo que dijeron cuando planteamos que había un problema en la Junaeb o en el mal uso de recursos en el deporte. Ahí está la investigación seria que dará frutos".

También reafirmó su compromiso de "recuperar todos esos barrios críticos tomados por el narcotráfico y el terrorismo. Para eso nos eligieron, para devolverles la libertad a las personas".

Luego, advirtió sobre la fragilidad de los triunfos políticos sin resultados palpables: "En estos tres años, si no hacemos las cosas como corresponde, nos van a pasar la cuenta y la izquierda podría volver".

Cabe señalar que el Foro Madrid es una alianza internacional de partidos y organizaciones de derecha y centroderecha de Iberoamérica y España, cuyo propósito es articular una red de coordinación política orientada a la defensa de la democracia y las libertades en la región. La instancia está inspirada en la Carta de Madrid, documento firmado por más de 20 mil personas, entre ellas líderes políticos, funcionarios electos y parlamentarios de 23 países.

A la jornada asistieron el Presidente de la República Argentina, Javier Milei, quien también ofreció un discurso, junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y al Secretario General de VOX (España), Ignacio Garriga. Además, participaron parlamentarios y autoridades de distintos países de Iberoamérica, Europa y Estados Unidos, entre ellos representantes de Honduras, Perú, Colombia, Ecuador, Austria y Hungría.

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