Kast desestima nuevo llamado del Presidente Boric para retomar reuniones por cambio de mando: "Dimos vuelta la página"

El Mandatario electo, José Antonio Kast, desestimó el nuevo llamado del Presidente Gabriel Boric a retomar las reuniones para el traspaso del mando, asegurando que "nosotros dimos vuelta la página".

En el aeropuerto de Santiago, antes de viajar a Miami, Estados Unidos, a la cumbre "Shield of The America" con el Presidente Donald Trump, el líder republicano expresó que "el gobierno tuvo una gran oportunidad de transparentarlo todo".

"Ustedes han visto las fechas en que se toman decisiones por el actual gobierno y las fechas en que se decide comunicar ciertas situaciones. Y frente a eso nosotros dijimos, se terminan las relaciones para esas bilaterales. En los detalles que quedaban. Porque las bilaterales formales, ministro con ministro, se realizaron", añadió.

"Todos los ministros y las ministras tuvieron sus bilaterales con los respectivos ministros en sus cargos, eso se realizó. Y hoy día, a seis días, estamos preocupados por el cambio de mando", afirmó.

En cuanto al nuevo llamado del Presidente Boric, respondió que "nosotros dimos vuelta la página. El traspaso se hizo y a nosotros nos toca después recibirnos del gobierno y contrastar toda la información que esté a disposición como corresponde de un servicio público revisarlo y analizarlo y ver que esto esté correcto".

"NO ES UN INDULTO"

Consultado sobre el proyecto de ley que beneficiaría a los reos de Puna Peuco, Kast respondió que "las condenas hay que cumplirlas y esto no es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condenas".

"Se pueden realizar modificaciones, pero apunto a lo mencionado hace bastante tiempo atrás por el padre Fernando Montes: las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad", agregó.

"El Congreso lo está tramitando, está avanzando y tendrá indicaciones. Hoy, un senador dijo que había planteado muchas indicaciones, habrá que resolverlas una a una, pero vuelvo a insistir: esto es un cumplimiento alternativo de penas, no es un indulto ni una liberación masiva de personas", cerró Kast en el aeropuerto.

Al iniciar vuelo, Kast expresó: "Despegando rumbo a Estados Unidos para reunirnos con el Presidente Donald Trump y varios mandatarios de América Latina. Vamos a discutir sobre seguridad, inmigración ilegal y progreso económico para nuestras naciones. Seguimos trabajando para mejorar el futuro de Chile".

