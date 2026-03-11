Los 24 ministros que asumirán sus cargos junto al nuevo Presidente: cartera de Economía concentrará también la de Minería

Junto con el traspaso del mando al Presidente electo José Antonio Kast, también deben asumir los 24 ministros designados.

Aunque las carteras son 25, Daniel Mas será el único biministro de Economía y Minería, debido a la caída de última hora de Santiago Montt Oyarzún en Minería.

La empresa Los Andes Copper informó que Montt —su gerente general— dejaría el cargo para asumir en Minería, antes de que el presidente electo hiciera el anuncio oficial y lo "quemó".

LOS 24 MINISTROS DE JOSÉ ANTONIO KAST SON:

- Ministerio del Interior: Claudio Alvarado, 65 años.

Ingeniero comercial, ex senador y ex ministro Secretario General de la Presidencia en el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Militante de la UDI.

- Ministerio de Seguridad Pública: María Trinidad Steinert, 54 años.

Abogada de la Universidad Central. Exfiscal de la Región de Tarapacá. Llevaba causas contra exmiembros del Ejército por narcotráfico en el norte.

- Ministerio de Relaciones Exteriores: Francisco Pérez Mackenna, 67 años.

Ingeniero comercial. CEO de Quiñenco y director de la Cámara de Comercio Chile-Estados Unidos (AmCham), donde lidera el Comité de Inversiones y Negocios. Es el hermano del exbiministro de Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna. Independiente.

- Ministerio de Defensa: Fernando Barros Tocornal, 68 años.

Abogado. Independiente.

- Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz, 63 años.

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile y PhD en Economía de Duke University. Militante del Partido Republicano. Es el socio principal de Quiroz & Asociados.

- Ministerio Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot, 70 años.

Senador, militante de Renovación Nacional. Fue Presidente del Senado (2024-2025) y diputado entre 1990 y 2002.

- Ministerio Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini, 40 años.

Actriz y periodista. Fue parte de la campaña de José Antonio Kast. Independiente.

- Ministerio de Economía y Ministerio de Minería: Daniel Mas, 55 años.

Ingeniero Agrónomo con especialidad en Economía Agraria. Independiente. El único biministro del gabinete.

- Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf, 35 años.

Socióloga, militante del Partido Republicano. Integra Acción Republicana desde 2017, actualmente es la subdirectora.

- Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín, 30 años.

Profesora de Castellano y Filosofía, militante del Partido Social Cristiano. Fue concejala de San Ramón entre 2021 y 2024, además candidata a diputada por el distrito 12.

- Ministerio de Salud: May Chomali, 67 años.

Médico cirujano, especialista en Salud Pública. Según su perfil de LinkedIn, ejerce como Directora Ejecutiva de Cens Chile (Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud). Independiente.

- Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau, 46 años.

Ingeniero Civil Industrial. Militante del Partido Republicano. Fue intendente de la Región de Ñuble y también fue convencional constituyente entre 2021 y 2022.

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje, 57 años.

Arquitecto. Fue candidato independiente a la alcaldía de Viña del Mar en 2024. Se desempeña como panelista de algunos programas de televisión. Independiente.

- Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot, 69 años.

Abogada, militante de Evópoli. Exministra de Bienes Nacionales durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

- Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau, 52 años.

Abogado laborista. Independiente.

- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Fernando Rabat, 53 años.

Abogado. Independiente.

- Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo, 40 años.

Ingeniera Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Entre 2010 y 2014 fue asesora en el Ministerio de Educación y en 2018 y 2020 fue asesora de gabinete de la Presidencia.

- Ministerio de Energía: Ximena Rincón, 59 años.

Abogada, senadora por la Región del Maule. Militante del Partido Demócratas.

- Ministerio de Educación: Paz Arzola, 39 años.

Ingeniera comercial. Independiente, parte de Libertad y Desarrollo.

- Ministerio de Agricultura: Jaime Campos, 72 años.

Abogado, exministro de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet. Militante del Partido Radical.

- Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange, 52 años.

Ingeniero industrial. Independiente.

- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga, 60 años.

Publicista. Militante de Evópoli.

- Ministerio del Deporte: Natalia Duco, 37 años.

Atleta, especializada en el lanzamiento de peso. Campeona mundial junior en 2008 y doble finalista olímpica (Londres 2012 y Río 2016). En 2019 fue sancionada a tres años sin competir por un doping positivo. Independiente.

- Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao, 57 años.

Profesora, experta en tecnología. Independiente.

