Kast defiende expulsiones en vuelos charter aunque cuesten US$300 millones: "La seguridad de los chilenos vale eso y más"

En el debate presidencial de la Archi, el candidato republicano José Antonio Kast defendió su idea de expulsar a migrantes irregulares en vuelos charter con capacidad para 100 personas, que los propios afectados tendrían que pagar y que tendrían un costo de 300 millones de dólares.

Kast aseguró que "les quedan 128 días a los inmigrantes irregulares para dejar el país. Por lo tanto, al momento de que yo asuma, si es que la ciudadanía opta por nuestra opción, debieran haber bastantes menos", pues espera que salgan de Chile con sus pertenencias y eviten ser expulsados.

Añadió que para concretar las expulsiones "vamos a tener que hacer un cambio legislativo y para eso nosotros hemos dicho que tenemos una serie de proyectos de ley que vamos a incorporar al debate legislativo a partir del 11 de marzo. Y las cosas van a cambiar, de ahí para adelante el que entre va a cometer un delinto, y el que esté va a asumir las consecuencias de poder ser retenido, alojado y esperar a que pueda ser deportado".

A pesar de que el Servicio de Migraciones tiene un presupuesto total de US$20 millones, Kast aseguró que "va haber lo suficiente, y si son 300 millones de dólares los vamos a tener y los vamos a expulsar".

"Si tenemos que hacerlo, la seguridad de los chilenos vale eso y más", concluyó Kast.

