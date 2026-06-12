Kast condecoró a 33 carabineros del grupo Guardia de Palacio y de Escolta Presidencial por su destacada trayectoria

El Presidente José Antonio Kast encabezó este viernes en el Patio Los Cañones del Palacio de La Moneda la ceremonia de imposición de la Condecoración “Servicio de la Presidencia de la República”, distinción otorgada al personal de Carabineros de Chile que cumple funciones de Nombramiento Supremo e Institucional al servicio de la Presidencia de la República.

La condecoración, conferida en virtud del Decreto Exento N.º 1.141 del Ministerio del Interior, reconoce el compromiso, la vocación de servicio y la dedicación de los funcionarios que desempeñan labores esenciales para la seguridad, el resguardo institucional y el adecuado funcionamiento de las actividades oficiales que se desarrollan en el Palacio de La Moneda.

"Más allá de distintas vicisitudes que haya vivido nuestra patria, siempre las personas apelan a tener un carabinero cerca. Son signos de confianza, son signos de respeto, son esa institución que une a todo Chile y que ha mantenido en pie la democracia en nuestra nación por tantos años, más allá de las dificultades que hemos tenido. Es una historia de servicio, una historia de compromiso, una historia de entrega. Y, a nombre de todos los chilenos, quiero darles las gracias por este servicio. Gracias a cada uno de ustedes que, incluso saliendo de aquí de La Moneda, siguen cumpliendo su función", dijo el Mandatario.

El Jefe de Estado agradeció a las familias de los uniformados de manera muy especial: "Gracias a cada una de las personas que hoy día los pudieron acompañar aquí, esta ceremonia, aquellas personas que se sienten orgullosos de ustedes a lo largo de todo Chile, y esperamos que puedan estar viendo la transmisión. Si no, le haremos llegar lo que sea esta ceremonia en imágenes, en videos, para que ellos también se gocen de ustedes, del servicio que ustedes le prestan a la patria".

"Siempre la familia queda muy preocupada cuando alguno de ustedes sale de la casa. Cuenten siempre con la inclusión del Gobierno, cuenten con este Presidente, que está profundamente agradecido de la labor que ustedes han cumplido desde hace años para la patria", añadió.

Cabe señalar que la Condecoración “Servicio de la Presidencia de la República” constituye un reconocimiento al profesionalismo, disciplina y entrega de los funcionarios de Carabineros que, con su trabajo diario, contribuyen al normal desarrollo de las funciones presidenciales y al fortalecimiento de las instituciones de la República.

IMÁGENES:

PURANOTICIA