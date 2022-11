Karol Cariola responde a diputados que la presionan para poner en tabla el sexto retiro: "La ley no me lo permite"

La mañana de este lunes en el matinal de Mega, "Mucho Gusto", tuvo lugar un debate respecto al sexto retiro de fondos previsionales, donde la diputada Karol Cariola (PC), quien preside la comisión de Constitución reiteró nuevamente su imposibilidad para dar inicio a la tramitación de un sexto retiro.

Por esta misma razón, los diputados independientes René Alinco, Pamela Jiles y Gaspar Rivas (PDG), la han emplazado constantemente a realizar algo al respecto, y ante su negativa, patrocinar una posible censura contra Cariola, si esta no pone en tabla la iniciativa para darle celeridad a un posible nuevo retiro.

"Nosotros consideramos que la diputada tiene el listado completo y más para ser censurada, su presidencia ha sido por lo menos desprolija, ha faltado en una cantidad completa de ítems en sus labores como presidenta", señaló Jiles.

En el programa, la parlamentaria del PC indicó que si llegase a poner en tabla un nuevo retiro podría traer consecuencias directas para ella. "Eso puede significar que yo vaya al Tribunal Constitucional", aclaró, añadiendo que no es su atribución "pasar por arriba de la Constitución", señaló Cariola.

Dado el hecho de que si una iniciativa es rechazada en sala, no se puede presentar hasta un año después, Cariola, en cambio sugirió una solución ante ello.

"La ley no me lo permite, pero la Sala de la Cámara es soberana. Entonces los diputados... que han estado emplazándome a mí, pidiéndome hacer algo que yo no puedo hacer, lo que podrían hacer es preguntarle al soberano de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas si tienen una interpretación distinta o no a la que la comisión de Constitución ha hecho", declaró.

Recién en abril de 2023 se podría poner en tabla el proyecto de ley para un nuevo retiro de pensiones, ya que en ese mes de este año fue rechazada la iniciativa.

