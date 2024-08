Karol Cariola anunció que espera su primer hijo junto a Tomás de Rementería

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), anunció que está embarazada y que será madre por primera vez, junto a su pareja, el diputado Tomás de Rementería.

Fue mediante su red social Instagram que la parlamentaria compartió la noticia, junto a una imagen de la ecografía.

“Han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto, es una decisión consciente. Estamos muy contentos y agradecidos de poder vivir juntos esta experiencia”, escribió.

“Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida”, añadió.

“Me da un poco de miedo, de nervios, pero sé que con el apoyo de Tomás (que será padre por tercera vez), podremos apoyarnos, cuidarnos y vivir junto a sus hermanitos este bonito y deseado proceso”, cierra la publicación.

