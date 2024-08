Karla Rubilar será la candidata única de Chile Vamos por la alcaldía de Puente Alto tras la baja de Felipe Ossandón

El concejal de Puente Alto y postulante independiente para la alcaldía, Felipe Ossandón (ex RN), anunció que decidió abandonar sus aspiraciones edilicias, convirtiendo a Karla Rubilar en la candidata única de Chile Vamos para llegar a esa municipalidad.

"Con profundo pesar me dirijo a ustedes para informarles que, tras una profunda reflexión junto a mi familia, he decidido retirar mi candidatura a la Alcaldía de nuestra querida comuna. Esta no ha sido una decisión fácil, especialmente considerando el apoyo que he recibido de miles de vecinos en mi candidatura independiente", dijo en una declaración pública.

El edil agregó ser "consciente de que, para construir un proyecto sólido que lleve a Puente Alto a lo más alto, es necesaria la unidad", pero reprochó que, "lamentablemente, el juego político-partidario de mi sector ha traicionado la imparcialidad que se solicitó desde un principio".

"Esto se ha manifestado en diversas situaciones, siendo una de las más dolorosas los cambios de postura y las presiones ejercidas por el senador Ossandón, quien fue precisamente con quien inicié este camino", complementó.

Bajo ese contexto enfatizó que "este proceso me ha enseñado, de manera dura y dolorosa, cómo el oportunismo político y el interés personal pueden erosionar la confianza en los procesos democráticos y perjudicar el bienestar de nuestra comuna".

Y tras oficializarse la decisión, la exministra la valoró. “Agradezco que el concejal Ossandón haya tenido la generosidad necesaria para anteponer el bienestar de Puente Alto por sobre cualquier otra consideración”.

“Tan importante como recubrir comunas emblemáticas es mantener aquellas donde hemos llevado el progreso. Ese es el caso de Puente Alto donde la mano de dos grandes alcaldes como el hoy senador Ossandón y el alcalde Codina se ha levantado con fuerza Puente Alto. Espero ser la continuidad de todo ese trabajo bien hecho”, sostuvo.

De esta manera, los candidatos que competirán por la alcaldía de Puente Alto serán la propia Rubilar (Chile Vamos), el independiente, Matías Toledo; Luis Escanilla, representando al oficialismo (PS); y Elein Ossandón por el Partido Social Cristiano.

