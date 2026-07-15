Karen Rojo llegó a Chile extraditada desde Países Bajos para cumplir condena de cinco años de cárcel por fraude al Fisco

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, llegó alrededor de las 7:30 a Chile tras ser extraditada desde Países Bajos para que cumpla su condena de cinco años de cárcel por fraude al fisco.

Su arribo se produjo en un vuelo comercial con escala en Madrid. La exjefa comunal estuvo escoltada por detectives de la PDI e Interpol.

Desde el terminal aéreo fue trasladada a Interpol Chile, desde donde será llevada al 4º Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención tras llegar al país.

Su salida de Chile ocurrió el 23 de marzo de 2022, antes de que la Corte Suprema confirmara su sentencia y en circunstancias en que no tenía medidas cautelares.

Desde julio de 2022 permaneció recluida en una cárcel de mujeres de Países Bajos, a la espera de que se resolviera su proceso de extradición, lo que se produjo el 9 de julio pasado, cuando las autoridades locales autorizaron su entrega a la policía chilena.

En el juicio, la exalcaldesa de Antofagasta fue encontrada culpable de contratar servicios de asesoría política con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) por $24 millones, con el objetivo de su reelección en 2016.

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