Kaiser y el rol del Gobierno ante la guerra en Gaza: "Importar el conflicto no es solo irresponsable, es criminal"

El precandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó la gestión del Gobierno en materia de relaciones exteriores, los anuncios de la Cuenta Pública frente a la guerra en Gaza y la crisis que atraviesa el Poder Judicial, en particular por el sistema de nombramiento de jueces y la relación con la política.

En entrevista con T13 Radio, el diputado manifestó que “las relaciones exteriores de un país son esencialmente relaciones de intereses nacionales. Mi opinión personal respecto de muchos temas no debiese influir en ellas, lo único que puede influir es si le conviene a Chile o no le conviene a Chile lo que vamos a hacer. Eso es todo”.

Sobre las declaraciones del Presidente Boric en "Tolerancia Cero" de CNN, donde afirmó que en política exterior los principios “no son negociables”, el legislador planteó que “si es de principios, ¿por qué no corta relaciones con Rusia? ¿Por qué no corta relaciones con China? ¿Por qué no corta relaciones con Pakistán o la India por el tema de Cachemira, o qué pasa con Sudán?”.

“Lo que pasa es que es un mentiroso. El Presidente miente, porque no es un problema de principios, es un tema de oportunismo político. Si fuese de principios, él actuaría siempre igual frente a situaciones similares, pero no lo hace”, criticó.

Acerca del rol del Gobierno ante el conflicto en Gaza, el precandidato sostuvo que “tengo un especial respeto por las dos comunidades, tanto la palestina como la judía, y creo que la actitud del Gobierno chileno, habiendo tenido Chile una experiencia durante mucho tiempo de tener una experiencia pacífica de las dos comunidades, debió haber sido la del ‘honest broker’, el que es capaz en algún momento de presentarse como un intermediario confiable para ambas partes, en caso que haya negociaciones hacer facilitar la paz”, dijo el diputado.

“Y eso lamentablemente este Gobierno, lo que hizo fue que ese capital político que tenía Chile y que en algún momento nos llevó al Consejo de Seguridad, la credibilidad que teníamos a nivel internacional, eso el Presidente Boric se lo ha fumado en la pipa. Importar el conflicto para acá no solo es irresponsable, es criminal”, complementó.

En cuanto a su visión del sistema judicial, el diputado remarcó que “el Poder Judicial en Chile ha sido durante demasiado tiempo, no solamente durante la democracia, sino que también durante el gobierno militar, ha sido cómplice del poder. En vez de aplicar la ley, se dedican a apoyar aquello que supuestamente le conviene a los políticos”.

Kaiser se refirió a algunas de sus propuestas en esta materia y agregó que “en primer lugar, cambiar el sistema de nombramientos. De hecho, yo propuse un cambio en el sistema de nombramientos que saca a los políticos del medio. El sistema de nombramientos no puede depender de la buena voluntad del Senado, del sistema político, del Presidente de la República, debiese ser un sistema autónomo, metí un sistema de sorteo en la lógica, y lo mismo vale para el financiamiento del Poder Judicial, que no puede quedar simplemente a discreción del Presidente de la República a través de la Ley de Presupuestos”, finalizó.

PURANOTICIA