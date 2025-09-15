Kaiser tras diferencias en el PC por exclusión de Jadue: "Al final, usted elige a Jara y gobierna Carmona"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, comentó sobre la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones de inhabilitar la candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El diputado sostuvo que “lo lamentable es que hasta el día de hoy parece no permear que en el Partido Comunista manda el partido, no mandan los militantes del Partido Comunista”.

"Mandó el partido y mantuvo a Jadue, a pesar de que Jara es su candidata a presidenta. Esa es la misma tónica que vamos a ver en un eventual gobierno de Jara, va a mandar el partido", añadió.

El abanderado afirmó que Jara "puede ser todo lo simpática que quiera, pero al final usted elige a Jara y gobierna Carmona".

En cuanto a la decisión del TC, Kaiser indicó que “es una sanción a priori y podría abrir el espacio para persecuciones políticas. A mí no me gusta la idea, pero si existe la norma hay que cumplirla".

Respecto a las encuestas, el candidato dijo que "sabemos que José Antonio está en una buena posición, es difícil mantenerse puntero, sobre todo cuando te están arreando y Evelyn está en una posición expectante".

"Jara corre sola con los votos de izquierda, probablemente la encontremos en segunda vuelta, y en segunda vuelta no va a poder no responder las preguntas que le haga en los debates. Yo propondría que en los próximos debates se vaya acostumbrando", agregó.

